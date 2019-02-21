Кортеж Додона вновь попал в аварию ...

Как сообщает его пресс-служба, один из автомобилей Службы охраны был "незначительно поврежден", находясь при исполнении обязанностей.

В администрации Додона отметили, что "ДТП было спровоцировано едущим по встречной полосе водителем, который пытался произвести обгон и не справился с управлением в неблагоприятных метеоусловиях, при скользком и влажном покрытии".

Сам Додон поспешил успокоить своих сторонников, сообщив в соцсетях, что находитсяв безопаности. "В этот раз машина, в которой я ехал, не пострадала, однако поврежден автомобиль сотрудников службы безопасности", - написал Додон, попросив "всех коллег, друзей, сторонников воздержаться от спекуляций на тему этого ДТП".

Он призвал всех "считать это происшествие стечением неудачных обстоятельств, которые порой происходят в жизни, пусть и чаще, чем нам хотелось бы".

Других деталей относительно ДТП с участием кортежа занимающего должность президента не сообщается.

9 сентября кортеж Додона также попал в ДТП, в ходе которого грузовик одной из птицефабрик врезался в автомобиль президента. Тогда, так и не была внесена ясность относительно того, в каком автомобиле находился сам Додон. В том ДТП пострадала его мать, находившаяся в автомобиле президента.