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Видеокадры с репетиции массовых беспорядков после выборов

Опубликовано : 22 февраль 2019 г. 16:36 | Просмотров: 263 | Категория: Власть

(ФОТО + ВИДЕО) Сотрудники МВД усиленно готовятся к массовым беспорядкам по результатам запланированных на 24 февраля выборов.

Агентству OMEGA предоставлены фото- и видеоматериалы с репетиции беспорядков и реагирования Войск карабинеров МВД.

Репетиции проводились 21-22 февраля в Комрате, с привлечением карабинеров, дислоцированным в южных городах страны.

Согласно источнику, руководителем спецоперации назначен полковник Ион Андроник, работающий в структуре МВД, несмотря на то, что уже два года находится на пенсии.

Сотрудникам МВД был доведен до сведения секретны приказ о полной мобилизации личного состава.

24 февраля все сотрудники Войск карабинеров из южных районов к 19 часам должны явиться в Комрат, откуда централизованно будут доставлены в Кишинев, с последующей дислокацией в казармах Академии полиции.

На кадрах видно, что согласно разработанному в МВД сценарию, протестующие должны кидать в полицейских булыжники, а также пинать ногами в щиты.

Ранее уже сообщалось, что полицейским были розданы кодифицированные сигналы действий при разгоне манифестаций. Среди них - сигнал "три двойки плюс", который означает применение активных спецсредств. "Три тройки плюс" - выдвижение в сторону толпы.

Возглавляемое членом Демпартии Александром Жизданом Министерство внутренних дел пока ничего не сообщало о цели активизировавшихся накануне выборов учений полиции по разгону манифестантов.

В среду посольство США в Молдове опубликовало официальное предупреждение для американских граждан о возможных акциях протеста в Кишиневе после проведения парламентских выборов.




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