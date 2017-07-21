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Правительство Демпартии взяло на себя функции Центризбиркома

Опубликовано : 22 февраль 2019 г. 17:57 | Просмотров: 660 | Категория: Власть

Возглавляющий правительство кандидат в депутаты от ДПМ премьер-министр Павел Филип распорядился создать штаб "по обеспечению надлежащего проведения  парламентских выборов".

Об этом сообщило Управление правительства по связям с прессой.      

В состав штаба входят ответственные лица из: Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства иностранных дел и европейской интеграции, Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, Генеральной прокуратуры, Службы информации и безопасности, Службы государственной охраны,  Агентства государственных услуг, Службы информационных технологий и кибербезопасности.

Штаб  будет работать с момента открытия избирательных участков и до представления окончательных результатов голосования и обеспечит участие данных  госструктур в целях  устранения возможных недостатков.

Примечательно, что согласно Кодексу о выборах никакой "штаб по обеспечению надлежащего проведения  парламентских выборов" не входит в систему избирательных органов, создаваемых по закону "в целях организации и проведения выборов". В соответствии с Кодексом о выборах, этими органами являются лишь Центральная избирательная комиссия, окружные избирательные советы и участковые избирательные бюро.


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