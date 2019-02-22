МЕНЮ
Twitter
﻿ 90
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:24  

В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

09:42  

Полиция задержала гражданских активистов за отсутствие документов на барабаны

22.02.2019  

Правительство Демпартии взяло на себя функции Центризбиркома

22.02.2019  

Видеокадры с репетиции массовых беспорядков после выборов

22.02.2019  

Кортеж Додона вновь попал в аварию

22.02.2019  

В ДПМ назвали вмешательством в выборы обвинение Плахотнюка в отмывании российских миллиардов
все новости

Полиция задержала гражданских активистов за отсутствие документов на барабаны

Опубликовано : 23 февраль 2019 г. 09:42 | Просмотров: 759 | Категория: Власть

Четыре экипажа полиции задержали активистов гражданского движения OccupyGuguță, направлявшихся на протест в Ниспорены с традиционными барабанами.

Мотивом для задержания автомобиля стала "необходимость предъявить документы на имеющиеся в автомобиле барабаны". Полицейские приступили к описи всех имеющихся при задержанных барабанов.

Несмотря на абсурдность претензий со стороны полиции, на место задержания прибыли четыре экипажа полиции, препятствующих дальнейшему передвижению активистов и требуя "проследовать в комиссариат полиции".

Инцидент имеет место на Леушенской трассе на выезде из Кишинева.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк ...

Просмотров: 4211
Полиция задержала гражданских активистов за отсутствие документов на барабаны

Полиция задержала гражданских активистов за отсутствие документов на барабаны ...

Просмотров: 757
Правительство Демпартии взяло на себя функции Центризбиркома

Правительство Демпартии взяло на себя функции Центризбиркома ...

Просмотров: 1362
Видеокадры с репетиции массовых беспорядков после выборов

Видеокадры с репетиции массовых беспорядков после выборов ...

Просмотров: 2563
Кортеж Додона вновь попал в аварию

Кортеж Додона вновь попал в аварию ...

Просмотров: 1261
В ДПМ назвали вмешательством в выборы обвинение Плахотнюка в отмывании российских миллиардов

В ДПМ назвали вмешательством в выборы обвинение Плахотнюка в отмывании российских миллиардов ...

Просмотров: 1844
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 9672
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 33259
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 32620
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 11278
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

Просмотров: 84043
Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Просмотров: 57538
Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Просмотров: 31949
Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности

Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности

Просмотров: 28082
АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

Просмотров: 26184
«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

Просмотров: 20442
Павел Филип выдвинул ультиматум пенсионерам и бюджетникам

Павел Филип выдвинул ультиматум пенсионерам и бюджетникам

Просмотров: 19500
Додон радикально изменил свое отношение к Соглашению об ассоциации с Евросоюзом

Додон радикально изменил свое отношение к Соглашению об ассоциации с Евросоюзом

Просмотров: 16956
ВЛАСТЬ
В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

09:42  Полиция задержала гражданских активистов за отсутствие документов на барабаны
22.02.2019  Правительство Демпартии взяло на себя функции Центризбиркома
22.02.2019  Видеокадры с репетиции массовых беспорядков после выборов
ЛЮДИ
Скончался один из лидеров Либеральной партии

Скончался один из лидеров Либеральной партии

13.02.2019  Марк Ткачук уличил власти в преднамеренном желании разрушить Центральный парк в Кишиневе
08.02.2019  Умер «лучший Остап» советского кино
14.01.2019  Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

21.02.2019  Ренато Усатый обвинил Додона в организации угроз расправы с членами его семьи



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Февраль 2019 (97)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker