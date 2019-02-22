Полиция задержала гражданских активистов за отсутствие документов на барабаны ...

Четыре экипажа полиции задержали активистов гражданского движения OccupyGuguță , направлявшихся на протест в Ниспорены с традиционными барабанами.

Мотивом для задержания автомобиля стала "необходимость предъявить документы на имеющиеся в автомобиле барабаны". Полицейские приступили к описи всех имеющихся при задержанных барабанов.

Несмотря на абсурдность претензий со стороны полиции, на место задержания прибыли четыре экипажа полиции, препятствующих дальнейшему передвижению активистов и требуя "проследовать в комиссариат полиции".

Инцидент имеет место на Леушенской трассе на выезде из Кишинева.