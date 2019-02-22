Молдавский суд отказался признавать вмешательство России в выборы ...

Контролируемый лидером правящей Демпартии, олигархом Владимиром Плахотнюком суд вернул без рассмотрения по существу иск с требованием констатировать вмешательство властей Российской Федерации в молдавские выборы.

Об этом сообщил в соцсетях автор иска Григорий Петренко, отметив, что "сегодня в этом вопросе поставлена точка!".

Как уточняет Петренко, в канцелярии Кишиневского суда сектора Чентру отказались выдать адвокату письменное определение, которое можно будет увидеть лишь после 24 февраля, когда пройдут сами выборы.

"Для меня абсолютно очевидно, что опг ДПМ рассчитывает на депутатов-социалистов после этих т.н. выборов. Признание же вмешательства РФ в пользу социалистов Додона означало бы санкционирование ПСРМ вплоть до снятия с выборов, а возможно и непризнание результатов этих псевдовыборов.

Но зачем Плахотнюку санкционировать себя же? Не для этого социалисты все эти годы были тепличной оппозицией. Ему такая оппозиция была нужна до сих пор и она ещё, думаю, послужит в будущем Парламенте", - заявил Петренко.

В этой связи он отметил, что "наши эксперименты с плахосудием на время заканчиваются", "а театр абсурда под названием выборы продолжается!".

Примечательно, что ранее, с целью нагнетания обстановки, руководители Демпартии, являющиеся высшими должностными лицами в государстве (премьер-министр, председатель парламента, депутаты), неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в процесс проходящих в Молдове выборов. Их обвинения полностью соответствовали фактам, изложенным в отклоненном судом иске с требованием констатировать наличие либо отсутствие вмешательства со стороны властей Российской Федерации.

Ранее уже сообщалось, что упомянутый иск был подан в Кишиневский суд 19 февраля с требованием квалифицировать наличие либо отсутствие факта внешнего вмешательства в предвыборную кампанию контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

В качестве фактов, которым суд обязан дать квалификацию, приведены обещания занимающего должность президента Игоря Додона, основанные на официальных заверениях властей России о так называемой "амнистии" для молдавских граждан, незаконно находящихся на территории России.

Комментируя поданное заявление в суд, Григорий Петренко написал, что считает, "что Плахотнюку стоит определиться, было вмешательство РФ или нет. Если оно было, а с этим сложно поспорить, тогда пусть отменяют свои псевдовыборы".

"Если же вмешательства не было, тогда пусть молдавское плахосудие об этом четко выскажется. Заодно успокоит Додона с его «социалистами», а то они уже переживают, что их снимут с выборов, и их голоса не понадобятся для будущего парламентского большинства с опг ДПМ", - отметил он, подавая иск.

Известно, что Партия социалистов, а также контролирующий ее Игорь Додон активно поддерживаются властями Российской Федерации. Этот факт активно используется социалистам в ходе предвыборной агитации.