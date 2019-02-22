МЕНЮ
Twitter
﻿ 111
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:55  

Молдавский суд отказался признавать вмешательство России в выборы

10:24  

В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

09:42  

Полиция задержала гражданских активистов за отсутствие документов на барабаны

22.02.2019  

Правительство Демпартии взяло на себя функции Центризбиркома

22.02.2019  

Видеокадры с репетиции массовых беспорядков после выборов

22.02.2019  

Кортеж Додона вновь попал в аварию
все новости

Молдавский суд отказался признавать вмешательство России в выборы

Опубликовано : 23 февраль 2019 г. 20:55 | Просмотров: 308 | Категория: Власть

Контролируемый лидером правящей Демпартии, олигархом Владимиром Плахотнюком суд вернул без рассмотрения по существу иск с требованием констатировать вмешательство властей Российской Федерации в молдавские выборы.

Об этом сообщил в соцсетях автор иска Григорий Петренко, отметив, что "сегодня в этом вопросе поставлена точка!".

Как уточняет Петренко, в канцелярии Кишиневского суда сектора Чентру отказались выдать адвокату письменное определение, которое можно будет увидеть лишь после 24 февраля, когда пройдут сами выборы.

"Для меня абсолютно очевидно, что опг ДПМ рассчитывает на депутатов-социалистов после этих т.н. выборов. Признание же вмешательства РФ в пользу социалистов Додона означало бы санкционирование ПСРМ вплоть до снятия с выборов, а возможно и непризнание результатов этих псевдовыборов.

Но зачем Плахотнюку санкционировать себя же? Не для этого социалисты все эти годы были тепличной оппозицией. Ему такая оппозиция была нужна до сих пор и она ещё, думаю, послужит в будущем Парламенте", - заявил Петренко.

В этой связи он отметил, что "наши эксперименты с плахосудием на время заканчиваются", "а театр абсурда под названием выборы продолжается!".

Примечательно, что ранее, с целью нагнетания обстановки, руководители Демпартии, являющиеся высшими должностными лицами в государстве (премьер-министр, председатель парламента, депутаты), неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в процесс проходящих в Молдове выборов. Их обвинения полностью соответствовали фактам, изложенным в отклоненном судом иске с требованием констатировать наличие либо отсутствие вмешательства со стороны властей Российской Федерации.

Ранее уже сообщалось, что упомянутый иск был подан в Кишиневский суд 19 февраля с требованием квалифицировать наличие либо отсутствие факта внешнего вмешательства в предвыборную кампанию контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов.

В качестве фактов, которым суд обязан дать квалификацию, приведены обещания занимающего должность президента Игоря Додона, основанные на официальных заверениях властей России о так называемой "амнистии" для молдавских граждан, незаконно находящихся на территории России.

Комментируя поданное заявление в суд, Григорий Петренко написал, что считает, "что Плахотнюку стоит определиться, было вмешательство РФ или нет. Если оно было, а с этим сложно поспорить, тогда пусть отменяют свои псевдовыборы".

"Если же вмешательства не было, тогда пусть молдавское плахосудие об этом четко выскажется. Заодно успокоит Додона с его «социалистами», а то они уже переживают, что их снимут с выборов, и их голоса не понадобятся для будущего парламентского большинства с опг ДПМ", - отметил он, подавая иск.

Известно, что Партия социалистов, а также контролирующий ее Игорь Додон активно поддерживаются властями Российской Федерации. Этот факт активно используется социалистам в ходе предвыборной агитации.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Молдавский суд отказался признавать вмешательство России в выборы

Молдавский суд отказался признавать вмешательство России в выборы ...

Просмотров: 305
В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк ...

Просмотров: 10205
Полиция задержала гражданских активистов за отсутствие документов на барабаны

Полиция задержала гражданских активистов за отсутствие документов на барабаны ...

Просмотров: 1068
Правительство Демпартии взяло на себя функции Центризбиркома

Правительство Демпартии взяло на себя функции Центризбиркома ...

Просмотров: 1443
Видеокадры с репетиции массовых беспорядков после выборов

Видеокадры с репетиции массовых беспорядков после выборов ...

Просмотров: 2856
Кортеж Додона вновь попал в аварию

Кортеж Додона вновь попал в аварию ...

Просмотров: 1313
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 9682
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 33280
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 32633
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 11288
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

Просмотров: 86467
Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Просмотров: 57591
Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Просмотров: 31957
Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности

Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности

Просмотров: 28114
АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

Просмотров: 26191
«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

Просмотров: 20447
Павел Филип выдвинул ультиматум пенсионерам и бюджетникам

Павел Филип выдвинул ультиматум пенсионерам и бюджетникам

Просмотров: 19512
Додон радикально изменил свое отношение к Соглашению об ассоциации с Евросоюзом

Додон радикально изменил свое отношение к Соглашению об ассоциации с Евросоюзом

Просмотров: 16970
ВЛАСТЬ
Молдавский суд отказался признавать вмешательство России в выборы

Молдавский суд отказался признавать вмешательство России в выборы

10:24  В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк
09:42  Полиция задержала гражданских активистов за отсутствие документов на барабаны
22.02.2019  Правительство Демпартии взяло на себя функции Центризбиркома
ЛЮДИ
Скончался один из лидеров Либеральной партии

Скончался один из лидеров Либеральной партии

13.02.2019  Марк Ткачук уличил власти в преднамеренном желании разрушить Центральный парк в Кишиневе
08.02.2019  Умер «лучший Остап» советского кино
14.01.2019  Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

21.02.2019  Ренато Усатый обвинил Додона в организации угроз расправы с членами его семьи



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Февраль 2019 (98)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker