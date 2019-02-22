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Более 20 венесуэльских военных перешли на сторону оппозиции и сдались властям Колумбии

Опубликовано : 23 февраль 2019 г. 23:11 | Просмотров: 259 | Категория: Мир

Согласно данным колумбийского миграционного управления, на сторону оппозиции перешли не менее 23 сотрудников силовых структур Венесуэлы.

Об этом сообщил в соцсетях журналист Габриэль Бастидас, опубликовав данные колумбийских властей.

"Колумбийское миграционное управление сообщает, что к 15:40 23 представителя различных органов безопасности Венесуэлы оказались в Колумбии, заявив о верности конституции [Венесуэлы], - написал Бастидас. - Речь идет о двух женщинах-полицейских, одном спецназовце, одном водителе бронеавтомобиля, 18 бойцах Национальной гвардии и одном офицере ВМС".

Массовый переход военных Венесуэлы на сторону оппозиции начался после того, как 23 февраля на границе Венесуэлы с Колумбией имели место столкновения с демонстрантами, призывавшими пропустить в страну гуманитарные грузы. Пытаясь противостоять доведенному до нищеты населению, правительственные войска применили слезоточивый газ с целью предотвратить переход венесуэльцев в Колумбию в поисках работы.

В последние дни напряженность усилилась после сообщений о предстоящей доставке почти 300 тонн гуманитарной помощи - в основном из США - в эту субботу, 23 февраля. Хуан Гуайдо пообещал, что в субботу сотни тысяч добровольцев помогут доставить помощь, включая продукты питания и лекарства. В ответ на это Николас Мадуро, который отрицает, что в его стране происходит гуманитарный кризис, распорядился частично закрыть границу с Колумбией, чтобы остановить доставку помощи.

По словам Гуайдо, первая партия гуманитарной помощи уже поступила в Венесуэлу через Бразилию.

Власти Венесуэлы приказали закрыть три пропускных пункта на границе с Колумбией, чтобы предотвратить доставку гуманитарной помощи на территорию страны. Позже, в пятницу Николас Мадуро распорядился разорвать дипломатические отношения с Колумбией.

23 января десятки тысяч венесуэльцев вышли на массовые протесты против Николаса Мадуро, поставив под сомнение его победу на прошедших в 2018 году выборах президента. В этот день председатель Национальной ассамблеи Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США стали первой страной, признавшей легитимность Хуана Гуайдо, отказавшегося признавать законность президентских выборов. После этого, легитимность Гуайдо была признана еще более 50 странами.

Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота при поддержке Вашингтона и разорвал дипотношения с Соединенными Штатами. Поддержку Николасу Мадуро выразили Россия, Китай, Италия, Боливия, Мексика, Куба и Турция.


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