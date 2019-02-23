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Тысячи жителей Приднестровья свозят в Молдову голосовать за партию Плахотнюка

Опубликовано : 24 февраль 2019 г. 11:17 | Просмотров: 1498 | Категория: Власть

(ВИДЕО) 24 февраля, с утра, сотни автобусов задействованы в массовом подвозе жителей Приднестровья на избирательные участки, открытые вдоль Днестра на правобережной Молдове.

В соцсетях уже появились многочисленные видеосвидетельства организованного подвоза жителей региона для участия в проходящих в Молдове выборах.

На видеокадрах, запечатленных в городе Резина, сообщается, что за несколько минут до открытия участка туда уже были свезены жители Приднестровья. Как утверждает автор видео, там уже находились "тысячи людей".

Известно, что это является одной из схем, используемой правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. За один такой голос платится 20 долларов.

Кроме того, в соцсетях рапротраняются свидетельства из других расположенных вдоль Днестра районов Молдовы, где также были замечены сотни автобусов, свозящих на выборы жителей Приднестровья.

В Приднестровье проживают более 250 тысяч человек, имеющих молдавские удостоверения личности и, соответственно, право голоса на выборах в Молдове.




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