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В Гагаузии на выборах использовали урну с Гербом России

Опубликовано : 24 февраль 2019 г. 13:31 | Просмотров: 349 | Категория: Власть

(ФОТО) Урна для голосования с Государственным гербом России была использована на одном из участков в Комрате, на парламентских выборах.

Об этом сообщило местное издание gagauzinfo.md, уточнив, что казус имел место на избирательном участке 45/7, расположенном в Доме культуры Комрата.

После того, как случай был предан гласности в соцсетях, Герб Российской Федерации был заклеен листом бумаги.

Известно, что ранее эти урны использовались на участке для голосования на выборах в Госдуму России для граждан России, проживающих на юге Молдовы.


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