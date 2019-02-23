В Гагаузии на выборах использовали урну с Гербом России
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(ФОТО) Урна для голосования с Государственным гербом России была использована на одном из участков в Комрате, на парламентских выборах.
Об этом сообщило местное издание gagauzinfo.md, уточнив, что казус имел место на избирательном участке 45/7, расположенном в Доме культуры Комрата.
После того, как случай был предан гласности в соцсетях, Герб Российской Федерации был заклеен листом бумаги.
Известно, что ранее эти урны использовались на участке для голосования на выборах в Госдуму России для граждан России, проживающих на юге Молдовы.
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