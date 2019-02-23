В Молдове прошли первые выборы по системе Додона-Плахотнюка ...

24 февраля в Молдове состоялись выборы Парламента по смешанной избирательной системе, согласно которой 50 депутатов были избраны по партийным спискам, а еще 51 - по одномандатным округам.

Согласно данным ЦИК, к урнам пришло более 1 млн 448 тысяч избирателей.

Впервые в истории Молдовы в день выборов была разрешена агитация, которая велась даже на избирательных участках.

Также впервые был разрешен подвоз избирателей, чем воспользовались предположительно Демпартия и Партия социалистов, активно подвозивших жителей Приднестровья, имеющих гражданство Молдовы.

В этот же день в нарушение закона был проведен и консультативный (не имеющий законных последствий) референдум по вопросу отзыва депутатов с должности, а также по уменьшению количества депутатов со 101 до 61. Референдум был проведен по настоянию правящей Демпартии Владимира Плахотнюка.

Новая избирательная система была введена 20 июля 2018 года голосами 74 депутатов из контролируемого олигархом Плахотнюком большинства и фракции Партии социалистов. Сама инициатива принадлежала Игорю Додону, несмотря на его более ранние заявления о том, что он выступал за сохранение прежней пропорциональной системы выборов.

Инициатива Додона о введении смешанной избирательной системы была проголосована на фоне проходившей у стен парламента массовой акции протеста, организованной по призыву оппозиционных внепарламентских партий. Акция протеста переместилась потом к Резиденции президента, где Додон был обвинен тысячами протестующих в предательстве интересов народа.

Примечательно, что несмотря на то, что формальным инициатором законопроекта является Додон, все организационные мероприятия по его продвижению в парламенте и обществе взяла на себя Демпартия Владимира Плахотнюка.

Оппозиционные партии, протестовавшие против этой избирательной системы, все же согласились на участие в них, приняв условия и правила игры.

Против предложенных Додоном и Плахотнюком изменений избирательной системы выступили Венецианская комиссия Совета Европы, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Совет Евросоюза и Европейская комиссия.