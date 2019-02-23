Плахотнюк считает прошедшие выборы свободными и демократическими ...

Лидер правящей в Молдове Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк назвал прошедшие выборы "прозрачными, свободными и демократичными", а также объявил о готовности вести переговоры со всеми партиями.

Плахотнюк поблагодарил молдавских граждан за участие, а также международных партнеров, приславших своих наблюдателей на выборы.

Олигарх уверен в победе своего формирования, объявив, что Демпартия продолжит свои социальные проекты и начнет новые уже в следующем парламенте.

Кроме того, он сообщил, что готов обсуждать сотрудничество любой партией "независимо от разногласий в доктринах".

"Партии, которые присоединятся должны ориентироваться только на одну цель - работать на граждан и на страну. Мы не питаем неприязни ни к одной из партий, но мы не приемлем условий", - озвучил свое условие лидер правящей в Молдове Демпартии, олигарх Владимир.

24 февраля в Молдове впервые прошли выборы по избирательной системе Додона-Плахотнюка, согласно которой 50 депутатов были избраны по партийным спискам, а еще 51 - по одномандатным округам.

Впервые в истории Молдовы в день выборов была разрешена агитация, которая велась даже на избирательных участках.

Также впервые был разрешен подвоз избирателей, чем воспользовались предположительно Демпартия и Партия социалистов, активно подвозивших жителей Приднестровья, имеющих гражданство Молдовы.

Новая избирательная система была введена 20 июля 2018 года голосами 74 депутатов из контролируемого олигархом Плахотнюком большинства и фракции Партии социалистов. Сама инициатива принадлежала Игорю Додону, несмотря на его более ранние заявления о том, что он выступал за сохранение прежней пропорциональной системы выборов.

Против предложенных Додоном и Плахотнюком изменений избирательной системы выступили Венецианская комиссия Совета Европы, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Совет Евросоюза и Европейская комиссия.