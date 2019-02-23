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Путин лично рассчитывал в столбик пенсии россиян

Опубликовано : 25 февраль 2019 г. 00:05 | Просмотров: 565 | Категория: Мир

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова рассказала, как перед посланием к Федеральному собранию рассчитывала с президентом России Владимиром Путиным пенсии "в столбик".

Об этом она сообщила в эфире федерального телеканала "Россия-1", отметив, что "для президента очень важно понять самые мелкие детали".

"Вы не поверите, по конкретным людям, по конкретным регионам страны, мы  ним рассматривали несколько примеров, считали "в столбик", как это будет. Я честно Вам говорю, так и было", - рассказала вице-премьер правительства России.

В России было принято решение пересчитать пенсии поле того, как начали поступать многочисленные жалобы со стороны граждан, которые так и не дождались обещанной индексации.

В частности, с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 182 рубля, после чего размер социальной пенсии составит 9 266 рублей (124 евро).


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