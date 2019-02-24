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Додон обеспечил провал Партии социалистов

Опубликовано : 25 февраль 2019 г. 09:20 | Просмотров: 11541 | Категория: Власть

Инициированная Додоном смешанная избирательная система обрекла Партию социалистов на поражение.

Согласно предварительным результатам прошедших 24 февраля выборам по смешанной системе, контролируемая Игорем Додоном Партия социалистов набрала 31,37% голосов по партийным спискам (это не более 17 мандатов), а по одномандатным округам эта партия набрала еще 10 мандатов. Соответственно, партия, обладавшая рейтингом в 50 %, будет иметь в будущем парламенте менее 30 мандатов.

Примечательно, что поле введения, по инициативе Додона, новой системы выборов, он неоднократно публично заявлял о том, что новая избирательная система "выгодна не только ПСРМ, но и гражданам". Занимающий должность президента всегда заверял, что высокий рейтинг контролируемой им Партии социалистов обеспечит ей большинство в будущем парламенте.

В результате введенной по инициативе Додона системы, в будущий парламент вошли по одномандатным округам основной обвиняемый в краже миллиарда долларов Илан Шор, а также его приближенные и партнеры по бизнесу Виорел Мельник и Марина Таубер. Еще не менее 5 мандатов партия Шора получит по партийным спискам.

Благодаря введенной Додоном системе, наибольшее количество депутатов-одномандатников (не менее 19-ти) получит Демпартия олигарха Владимира Плахотнюка. Еще 13 мандатов у этой партии будет по партийным спискам.

Считающий себя оппозиционным Блок ACUM будет представлен в парламенте 14 депутатами по партийным спискам и 11 - по одномандатным округам.

Еще 3 депутата проходят в парламент в качестве "независимых". Предположительно, что они пополнят фракцию Демпартии Владимира Плахотнюка, либо будут голосовать вместе с этой партией.

24 февраля в Молдове впервые прошли выборы по избирательной системе Додона-Плахотнюка, согласно которой 50 депутатов были избраны по партийным спискам, а еще 51 - по одномандатным округам.

Впервые в истории Молдовы в день выборов была разрешена агитация, которая велась даже на избирательных участках.

Также впервые был разрешен подвоз избирателей, чем воспользовались предположительно Демпартия и Партия социалистов, активно подвозивших жителей Приднестровья, имеющих гражданство Молдовы.

Новая избирательная система была введена 20 июля 2018 года голосами 74 депутатов из контролируемого олигархом Плахотнюком большинства и фракции Партии социалистов. Сама инициатива принадлежала Игорю Додону, несмотря на его более ранние заявления о том, что он выступал за сохранение прежней пропорциональной системы выборов.

Против предложенных Додоном и Плахотнюком изменений избирательной системы выступили Венецианская комиссия Совета Европы, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Совет Евросоюза и Европейская комиссия.


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