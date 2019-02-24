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Европейские наблюдатели считают, что режим Плахотнюка справился с проведением демократических выборов

Опубликовано : 25 февраль 2019 г. 16:14 | Просмотров: 1081 | Категория: Власть

Международная миссия наблюдателей под эгидой БДИПЧ/ОБСЕ расценила проведенные в Молдове выборы, как "конкурентные и проведенные с соблюдением основных прав".

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ после объявления Отчета мониторинговой миссии европейских наблюдателей.

"Выборы предоставили избирателям широкий выбор политических альтернатив, кампания была конкурентной, и основные права были соблюдены, но сообщения о давлении на государственных служащих, подкуп голосов и злоупотребление государственными ресурсами должны быть направлены на повышение доверия общественности к выборам", - сказал Матиас Эрси, глава миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ, ограничившись "надеждой", что власти последуют рекомендациям для решения этих вопросов.

Несмотря на заявление о "конкурентном" характере прошедших выборов, эти же  наблюдатели заявили, что "контроль и владение средствами массовой информации со стороны политических субъектов ограничивают диапазон точек зрения, представляемых избирателям".

Откровенное непонимание мнения наблюдателей от ОБСЕ может вызвать также и следующее их заявление, согласно которому "Большинство аспектов выборов проводились профессионально и прозрачно, и наблюдатели положительно оценили результаты голосования, несмотря на трудности и путаницу, вызванные введением новой избирательной системы и одновременным проведением референдума, что вызвало проблемы при подсчете голосов".

В частности, глава делегации Европейского парламента Ребекка Хармс заявила, что «Изменения в избирательной системе и одновременное проведение референдума явно привели к путанице, как со стороны избирателей, так и некоторых работников избирательных участков», - сказала Ребекка, добавив, что также "были опасения" по поводу мотивов принятого всего за 6 недель до выборов решения ЦИК о том, что только обладатели действительных паспортов могли голосовать за границей, было принято за шесть недель до дня выборов.

"Правовая база в целом обеспечивает адекватную основу для проведения демократических выборов, и недавние поправки частично касались некоторых предыдущих рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета Европы", - заявили наблюдатели ОБСЕ и ЕС, полностью перечеркнув все ранее озвученные оппозиционными партиями заявления.

Несмотря на это, глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Клод Керн сказал, что: "День выборов в целом был хорошо организован. Как показала кампания, новая избирательная система, к сожалению, подтвердила основные опасения, поднятые Венецианской комиссией Совета Европы, в частности отсутствие эффективных механизмов предотвращения чрезмерного влияния со стороны состоятельных бизнесменов в сочетании с плохой системой контроля партии и кандидата, а также неадекватных штрафов".

24 февраля в Молдове впервые прошли выборы по избирательной системе Додона-Плахотнюка, согласно которой 50 депутатов были избраны по партийным спискам, а еще 51 - по одномандатным округам.

Впервые в истории Молдовы в день выборов была разрешена агитация, которая велась даже на избирательных участках.

Также впервые был разрешен подвоз избирателей, чем воспользовались предположительно Демпартия и Партия социалистов, активно подвозивших жителей Приднестровья, имеющих гражданство Молдовы.

Новая избирательная система была введена 20 июля 2018 года голосами 74 депутатов из контролируемого олигархом Плахотнюком большинства и фракции Партии социалистов. Сама инициатива принадлежала Игорю Додону, несмотря на его более ранние заявления о том, что он выступал за сохранение прежней пропорциональной системы выборов.

Против предложенных Додоном и Плахотнюком изменений избирательной системы выступили Венецианская комиссия Совета Европы, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Совет Евросоюза и Европейская комиссия.


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