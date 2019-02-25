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Додон отказывается поддержать себе подобных

Опубликовано : 25 февраль 2019 г. 21:58 | Просмотров: 1131 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Игорь Додон обещает поддержать формирование правящей коалиции исключительно из представителей партий, но не перебежчиков, каким он сам был не так давно.

Об этом Додон заявил, выйдя к прессе в понедельник, чтобы сообщить свои дальнейшие действия после проведенных 24 февраля парламентских выборов.

Он отметил, что "готов предоставить переговорную площадку лидерам партий на предмет создания коалиции".

По его мнению, начинается не менее важный и сложный этап: признание этих выборов легитимными, формирование парламентского большинства и легитимного правительства.

Додон напомнил, что в случае признания легитимности выборов, парламент нового созыва должен будет собраться на свое первое заседание не позднее 26 марта.

Как заявил Додон, после этого он намерен "предоставить переговорную площадку лидерам партий на предмет создания коалиции". "Однако, речь может идти только об альянсе между конкретными партиями, а не о "коалиции меньшинства" или о слиянии одной из партий с группой независимых депутатов или "перебежчиками" из других формирований", - подчеркнул Додон, уточнив, что в случае провала переговоров по формированию коалиции, он пригрозил подписать указ о роспуске парламента и назначении даты новых выборов.

Примечательно, что осуждающий перебежчиков Додон сам был перебежчиком, благодаря которому была сохранена нынешняя власть.

Известно, что 4 ноября 2011 года Додон, который в 2010 году стал депутатом по спискам Партии коммунистов, вместе с Зинаидой Гречаной и Вероникой Абрамчук, покинул эту фракцию. Позже, неоднократно сообщалось о том, что его шаг был продиктован получением различных финансовых благ. Факт получения Додоном благ, в том числе и политического характера, был подтвержден и тогдашним лидером Демпартии Марианом Лупу, напомнивший Додону, что только благодаря ему в Молдове был сохранен действующий правящий режим.


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