Основатель российского телеканала НТВ покончил с собой в Испании ...

Бывший гендиректор НТВ и политолог Игорь Малашенко найден мертвым в возрасте 64 лет в Испании.

Сразу несколько источников, близких к его семье, сообщили газете "Коммерсантъ", что Малашенко покончил с собой в своём доме.

Малашенко начал свою карьеру в 1980-х годах в Институте США и Канады, в 1991 году работал консультантом аппарата президента СССР Михаила Горбачева.

В 1992 году Малашенко работал генеральным директором ГТРК "Останкино".

Малашенко также стоял у истоков зарождения телевидения нового типа, будучи одним из основателей телеканала НТВ. По некоторым данным, именно Малашенко придумал название канала — «Телекомпания НТВ».

Помимо работы на телевидении Малашенко известен и как политтехнолог. В 1996 году он был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты России Бориса Ельцина.

В январе 1997 года Игорь Малашенко стал одним из учредителей компании Владимира Гусинского «Медиа-Мост» и был членом совета директоров холдинга. С 2000 по 2009 год Малашенко являлся гендиректором канала RTVI.

В октябре 2017 года Малашенко стал руководителем предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась на пост президента России.