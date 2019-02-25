В Молдове назревает скандал по поводу Отчета международных наблюдателей за выборами ...

Представители гражданского общества возмущены заявлением наблюдателей от ОБСЕ, ЕС и ПАСЕ о том, что правящий в Молдове режим Плахотнюка справился с проведением демократических выборов.

На вторник намечен публичный протест в связи с содержанием Отчета Международной миссии наблюдателей под эгидой БДИПЧ/ОБСЕ, в которую вошли представители ОБСЕ, Европарламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом в эфире телеканала TV8 заявила исполнительный директор Transparency International Moldova Лилия Каращук, отметив, что пока еще определено, будет ли это сделано в форме Декларации или Ноты протеста.

По ее словам, посредством этого документа будет выражена глубокая озабоченность тем, как прошли выборы, положением в стране по части политической коррупции, узурпацией власти.

Каращук подчеркнула, что "с другой стороны, будет выражено недоумение тем, насколько поверхностно был проведен мониторинг этих выборов, особенно, в текущем контексте".

"Наблюдатели пренебрегли многочисленными жалобами со стороны населения. Кроме того, они не подождали пока гражданское общество, неправительственные организации, которые наблюдают за выборами в Молдове и лучше знают ситуацию на месте и которые этим занимались не в последний день перед выборами, а последние полгода", - заявила исполнительный директор Transparency International Moldova.

Ранее уже сообщалось, что в понедельник был обнародован Отчета мониторинговой миссии европейских наблюдателей под эгидой БДИПЧ/ОБСЕ.

Как заявил глава миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ Матиас Эрси, "выборы предоставили избирателям широкий выбор политических альтернатив, кампания была конкурентной, и основные права были соблюдены, но сообщения о давлении на государственных служащих, подкуп голосов и злоупотребление государственными ресурсами должны быть направлены на повышение доверия общественности к выборам".

В этой связи, глава Миссии ограничился "надеждой", что власти последуют рекомендациям для решения этих вопросов.

Несмотря на заявление о "конкурентном" характере прошедших выборов, эти же наблюдатели заявили, что "контроль и владение средствами массовой информации со стороны политических субъектов ограничивают диапазон точек зрения, представляемых избирателям".

Откровенное непонимание мнения наблюдателей от ОБСЕ может вызвать также и следующее их заявление, согласно которому "Большинство аспектов выборов проводились профессионально и прозрачно, и наблюдатели положительно оценили результаты голосования, несмотря на трудности и путаницу, вызванные введением новой избирательной системы и одновременным проведением референдума, что вызвало проблемы при подсчете голосов".

24 февраля в Молдове впервые прошли выборы по избирательной системе Додона-Плахотнюка, согласно которой 50 депутатов были избраны по партийным спискам, а еще 51 - по одномандатным округам.

Впервые в истории Молдовы в день выборов была разрешена агитация, которая велась даже на избирательных участках.

Также впервые был разрешен подвоз избирателей, чем воспользовались предположительно Демпартия и Партия социалистов, активно подвозивших жителей Приднестровья, имеющих гражданство Молдовы.

Новая избирательная система была введена 20 июля 2018 года голосами 74 депутатов из контролируемого олигархом Плахотнюком большинства и фракции Партии социалистов. Сама инициатива принадлежала Игорю Додону, несмотря на его более ранние заявления о том, что он выступал за сохранение прежней пропорциональной системы выборов.

Против предложенных Додоном и Плахотнюком изменений избирательной системы выступили Венецианская комиссия Совета Европы, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Совет Евросоюза и Европейская комиссия.