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Вице-президент США встретился с временным президентом Венесуэлы

Опубликовано : 26 февраль 2019 г. 00:39 | Просмотров: 86 | Категория: Мир

В столице Колумбии состоялась встреча временно исполняющего должность президента Венесуэлы Хуана Гуайдо с вице-президентом США Майком Пенсом.

Пенс прибыл на заседание Группы Лимы, созданной в 2017 году с целью разрешения политического кризиса в Венесуэле, где обсудит положение в Венесуэле и проблему доставки гуманитарной помощи в эту страну.

Как сообщает "Голо Америки", вице-президент США заверил временного лидера Венесуэлы, что США полностью поддерживают его.
«Мы поддерживаем вас, и вместе со всеми народами, собравшимися здесь сегодня, мы будем поддерживать вас до тех пор, пока демократия и свобода не будут восстановлены», – сказал Пенс.

Вице-президент США заявил, что Николас Мадуро «должен уйти».

Майкл Пенс также объявил о дополнительных санкциях против должностных лиц режима Мадуро, включая трех губернаторов приграничных штатов, причастных к насилию, и члена «внутреннего круга» Мадуро.

«Эти люди работали над тем, чтобы блокировать помощь нуждающимся и подавлять мирные протесты, пока их тиран танцевал в Каракасе. Их действия не останутся безнаказанными», – заявил вице-президент США.

«В предстоящие дни Соединенные Штаты объявят еще более жесткие санкции против коррумпированных финансовых сетей режима. Мы будем работать со всеми вами, чтобы найти каждый последний украденный доллар и постараться вернуть его венесуэльскому народу», – добавил Майк Пенс.

23 января десятки тысяч венесуэльцев вышли на массовые протесты против Николаса Мадуро, поставив под сомнение его победу на прошедших в 2018 году выборах президента. В этот день председатель Национальной ассамблеи Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США стали первой страной, признавшей легитимность Хуана Гуайдо, отказавшегося признавать законность президентских выборов. После этого, легитимность Гуайдо была признана еще более 50 странами.

Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота при поддержке Вашингтона и разорвал дипотношения с Соединенными Штатами. Поддержку Николасу Мадуро выразили Россия, Китай, Италия, Боливия, Мексика, Куба и Турция.


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