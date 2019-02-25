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Европейские наблюдатели считают, что режим Плахотнюка справился с проведением демократических выборов
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Румыния присоединилась к скандальному Отчету международных наблюдателей о выборах в Молдове

Опубликовано : 26 февраль 2019 г. 01:18 | Просмотров: 103 | Категория: Власть

Председательствующая в Евросоюзе Румыния согласилась с предварительным Отчетом международной миссии под эгидой БДИПЧ/ОБСЕ, согласно которому правящий в Молдове режим Плахотнюка справился с проведением демократических выборов.

Как говорится в пресс-релизе МИД Румынии, согласно принятому к сведению предварительному Отчету Международной миссии наблюдателей, "парламентские выборы в Республике Молдова прошли, в общем, с соблюдением положений закона и демократических стандартов в этой области, будучи отмечены некоторые недостатки, зарегистрированные, как в ходе предвыборной кампании, так и в день выборов".

"МИД подчеркивает особую важность, чтобы следующие после избирательного процесса этапы прошли ответственно, с соблюдением демократических стандартов и принципов, необходимых обеспечению стабильности и охранения европейской перспективы Республики Молдова", - отмечается в сообщении МИД Румынии.

В документе также отмечается, что "лишь европейский выбор в силах принести устойчивые ответы законных ожиданий процветания граждан Республики Молдова".

Известно, что в Румынии у власти находятся представители Социал-демократической партии, являющейся партнером правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. Правительство Румынии и правящая там партия неоднократно выступали в качестве лоббиста интересов партии Плахотнюка на международном уровне.

Ранее уже сообщалось, что в понедельник был обнародован Отчет Международной миссии наблюдателей под эгидой БДИПЧ/ОБСЕ, в которую вошли представители ОБСЕ, Европарламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как заявил глава миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ Матиас Эрси, "выборы предоставили избирателям широкий выбор политических альтернатив, кампания была конкурентной, и основные права были соблюдены, но сообщения о давлении на государственных служащих, подкуп голосов и злоупотребление государственными ресурсами должны быть направлены на повышение доверия общественности к выборам".

Позже, стало известно, что содержание Отчета наблюдателей провоцировало возмущение в гражданском обществе, а во вторник ряд неправительственных организаций намерены выразить публичный протест в связи со скоропалительными выводами наблюдателей.

Об этом в эфире телеканала TV8 заявила исполнительный директор Transparency International Moldova Лилия Каращук, отметив, что пока еще определено, будет ли это сделано в форме Декларации или Ноты протеста.

По ее словам, посредством этого документа будет выражена глубокая озабоченность тем, как прошли выборы, положением в стране по части политической коррупции, узурпацией власти.

Каращук подчеркнула, что "с другой стороны, будет выражено недоумение тем, насколько поверхностно был проведен мониторинг этих выборов, особенно, в текущем контексте".

"Наблюдатели пренебрегли многочисленными жалобами со стороны населения. Кроме того, они не подождали пока гражданское общество, неправительственные организации, которые наблюдают за выборами в Молдове и лучше знают ситуацию на месте и которые этим занимались не в последний день перед выборами, а последние полгода", - заявила исполнительный директор Transparency International Moldova.


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