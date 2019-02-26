Евросоюз сдержанно отнесся к выводам международных наблюдателей на выборах в Молдове ...

Выборы в Молдове, а также поствыборная ситуация продолжают оставаться в центре внимания Европейского союза, а ЕС будет сотрудничать только с теми, кто поддерживает борьбу с коррупцией, независимость судебной власти и деполитизацию государственных институтов.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Майи Косьянчич в связи с прошедшими в Молдвое парламентскими выборами.

"Согласно предварительным выводам Миссии ОБСЕ / БДИПЧ по наблюдению за выборами, выборы были "конкурентными, и основные права в целом соблюдались". Тем не менее, в течение всей кампании и в день выборов отмечались недостатки, в частности «заявления о давлении на государственных служащих, убедительные признаки подкупа голосов и злоупотребления государственными ресурсами». Миссия также отметила, что "контроль и владение СМИ политическими субъектами ограничивают диапазон точек зрения, представляемых избирателям". Все недостатки, выявленные Миссией ОБСЕ / БДИПЧ по наблюдению за выборами, должны быть устранены на основе рекомендаций БДИПЧ / ОБСЕ с учетом будущих выборов на всех уровнях", - подчеркивается в Заявлении.

Пресс-секретарь отмечает, что "Европейский союз внимательно следит за всем избирательным процессом, включая избирательную кампанию и день выборов, и будет продолжать внимательно следить за событиями после выборов, чтобы оценить их влияние на демократию и плюрализм в Республике Молдова". "Европейский Союз поддерживает усилия по укреплению демократии в Республике Молдова и подчеркивает, что уважение воли избирателей является одним из основополагающих демократических принципов", - отметила Косьянчич.

В Евросоюзе обратили внимание, что прошедшие выборы были впервые проведены в рамках недавно введенной смешанной избирательной системы. "Как уже выражалось в выводах Совета от 26 февраля 2018 года, большинство значительных поправок, внесенных в Избирательный кодекс в 2017 году, не соответствовали некоторым из ключевых рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы и БДИПЧ / ОБСЕ. Проведение этих последних выборов подтвердило необходимость выполнения этих рекомендаций и продолжения усилий по приведению избирательного законодательства в соответствие с международными стандартами", - говорится в Заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий.

Евросоюз заверил в решимости сотрудничать с теми в Молдове, "кто поддерживает процесс реформ, который лежит в основе Соглашения об ассоциации, в частности в том, что касается борьбы с коррупцией и корыстными интересами независимо от политической принадлежности, обеспечивая независимость судебной власти и деполитизация государственных институтов". "Мы будем продолжать основывать наши отношения с Республикой Молдова на принципах обусловленности и уважения верховенства закона и демократических стандартов", - подчеркнутов Заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Майя Косьянчич в связи с прошедшими в Молдвое парламентскими выборами.

Ранее уже сообщалось, что в понедельник был обнародован Отчет Международной миссии наблюдателей под эгидой БДИПЧ/ОБСЕ, в которую вошли представители ОБСЕ, Европарламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как заявил глава миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ Матиас Эрси, "выборы предоставили избирателям широкий выбор политических альтернатив, кампания была конкурентной, и основные права были соблюдены, но сообщения о давлении на государственных служащих, подкуп голосов и злоупотребление государственными ресурсами должны быть направлены на повышение доверия общественности к выборам".

Позже, стало известно, что содержание Отчета наблюдателей спровоцировало возмущение в гражданском обществе, а во вторник ряд неправительственных организаций намерены выразить публичный протест в связи со скоропалительными выводами наблюдателей.

Об этом в эфире телеканала TV8 заявила исполнительный директор Transparency International Moldova Лилия Каращук, отметив, что пока еще определено, будет ли это сделано в форме Декларации или Ноты протеста.

По ее словам, посредством этого документа будет выражена глубокая озабоченность тем, как прошли выборы, положением в стране по части политической коррупции, узурпацией власти.