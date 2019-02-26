В руководстве молдавского филиала Газпрома произошли серьезные кадровые изменения
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"Газпром" объявил об отставке вице-президента концерна Валерия Голубева, являвшегося и председателем правления и главой наблюдательного совета АО «Молдовагаз».
Вместе с Голубевым был уволен и Александр Медведев, отвечавший за экспорт.
Российский газовый гигант не уточняет причин отставки своих руководителей, немотря на то, что произошедшая перестановка стала крупнейшей в "Газпроме" с конца 2011 года.
По сообщениям российских СМИ, Валерий Голубев был сослуживцем Владимира Путина по КГБ. Ранее Forbes называл Голубева вместе с Медведевым — "последними оппонентами" Миллера в руководстве "Газпрома".
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