В руководстве молдавского филиала Газпрома произошли серьезные кадровые изменения ...

"Газпром" объявил об отставке вице-президента концерна Валерия Голубева, являвшегося и председателем правления и главой наблюдательного совета АО «Молдовагаз».

Вместе с Голубевым был уволен и Александр Медведев, отвечавший за экспорт.

Российский газовый гигант не уточняет причин отставки своих руководителей, немотря на то, что произошедшая перестановка стала крупнейшей в "Газпроме" с конца 2011 года.

По сообщениям российских СМИ, Валерий Голубев был сослуживцем Владимира Путина по КГБ. Ранее Forbes называл Голубева вместе с Медведевым — "последними оппонентами" Миллера в руководстве "Газпрома".