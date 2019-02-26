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В России считают безнравственным обращение «товарищ» в армии и полиции

Опубликовано : 26 февраль 2019 г. 10:22 | Просмотров: 272 | Категория: Мир

Премьер-министру России Дмитрию Медведеву направлена инициатива об отмене обращения "товарищ" и возрождении обращения "господин" в армии и силовых ведомствах.

Об этом сообщает телеканал Russia Today, уточнив, что соответствующая инициатива направлена

депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Владимиром Петровым. По его мнению, такое изменение необходимо ввести после реформирования ряда силовых ведомств. В частности, появились новые рода войск, восстанавливаются исторические подразделения, меняется нравственная составляющая службы.

Петров отмечает, что сейчас в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение "товарищ", тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято говорить "господин".

"Данное обращение подчёркивало честь и статус служащего, его высокую роль и миссию в жизни страны. После революции 1917 года большевики злонамеренно отказались от традиционного обращения, заменив его на прогрессивного "товарища", который, как известно, до сих пор в обращении... Учитывая это, прошу вас рассмотреть возможность возвращения исторической справедливости в части восстановления обращения "господин" во всех силовых и иных ведомствах, связанных с обеспечением законности и порядка", — говорится в инициативе, направленной премьеру России.


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