Чиновник партии Плахотнюка спровоцировал протест фермеров на рынке в Кагуле ...

(ВИДЕО) Фермеры протестуют в Кагуле против самоуправства представителей Национального агентства по продовольственной безопасности.

Местные производители мяса принесли туши в офис чиновников после того, как им под различными предлогами отказывают в прохождении ветеринарного контроля для поощрения узкого круга торговцев мясом, связанных с руководством ветеринарной службы.

Главой Кагульского управления по безопасности продовольствия является представитель ДПМ Сергей Максименко.