Чиновник партии Плахотнюка спровоцировал протест фермеров на рынке в Кагуле
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(ВИДЕО) Фермеры протестуют в Кагуле против самоуправства представителей Национального агентства по продовольственной безопасности.
Местные производители мяса принесли туши в офис чиновников после того, как им под различными предлогами отказывают в прохождении ветеринарного контроля для поощрения узкого круга торговцев мясом, связанных с руководством ветеринарной службы.
Главой Кагульского управления по безопасности продовольствия является представитель ДПМ Сергей Максименко.
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