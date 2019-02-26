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В Евросоюзе рассматривают правительство Молдовы, как центр коррумпированных правящих элит

Опубликовано : 26 февраль 2019 г. 17:05 | Просмотров: 366 | Категория: Власть

Молдова более не является лидером среди стран Восточного партнерства, а правительство Демпартии стало средоточием коррупции и давления на правосудие.

Об этом говорится в рейтинге стран Восточного партнерства, представленном во вторник в Брюсселе и цитируемом украинским изданием "Европейская правда".

Издание приводит несколько цитат из документа, указывающих на состояние дел в Молдове, спустившейся с первого на третье место в рейтинге (ниже Украины и Армении).

"В Молдове действует правительство, которое позиционирует себя как гарант сохранения ориентации на ЕС и предохранитель от прихода к власти пророссийских партий, но на самом деле является центром коррумпированных правящих элит, без зазрения совести использующих правосудие и преследования, чтобы свергнуть своих политических оппонентов, а также удерживающих экономику в коррупционных рамках", - отмечается в представленном в Брюеле документе.

Кроме того, в докладе подчеркивается особая ситуация в области коррупции в Молдове.

"Все шесть государств Восточного партнерства испытывают проблемы с преодолением коррупции и политического кумовства, а в Молдове вообще речь идет о "захваченном" [олигархами и политэлитой] государстве", – говорится в Отчете.

Власти Молдовы пока ничего не сообщали о каком-либо документе, представленном в рамках Восточного партнерства, а также о своем отношении к  подобного рода тяжким обвинениям в свой адрес.

С 2016 года, в Молдове безраздельно правит Демпартия олигарха Владимира Плахотнюка, а власти постоянно и на всех уровнях обвиняются в полном подчинении себе правосудия.


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