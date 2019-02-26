Украина отменила уголовное наказание за незаконное обогащение ...

Как сообщает украинское издание LIGA.net со ссылкой на источники в Верховной раде Украины, эта статья обязывала государственных служащих давать пояснения об источниках их доходов и доходов членов их семей. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности.

По мнению Конституционного суда, соответствующая статья Уголовного кодекса нарушает презумпцию невиновности. По мнению судей, доказывать незаконность доходов должна сторона обвинения.

Сообщается также, что за признание статьи неконституционной проголосовали 14 судей КС, двое проголосовали "против".

Запрос в Конституционный суд по этому вопросу был подан еще в декабре 2017 года 59 народными депутатами из разных фракций парламента.