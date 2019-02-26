Transparency International возмущена поверхностными выводами Международной миссии наблюдателей за выборами ...

Молдавское отделение Transparency International представил целый ряд недемократичеких условий, в которых были проведены выборы в Молдове, проигнорированный Международной миссией наблюдателей под эгидой ОБСЕ/БДИПЧ, расценив их Отчет, как "поверхностный" и вызывающий глубокую озабоченность, а ее выводы - "поспешными".

Об этом говорится в распространенном во вторник Заявлении Transparency International Moldova по поводу мониторинга парламентских выборов.

Ниже, приводится полный текст Заявления:

"Transparency International - Молдова выражает глубокую обеспокоенность по поводу масштабов распространения политической коррупции в Республике Молдова и поверхностности, с которой некоторые учреждения наблюдали за ходом парламентских выборов 24 февраля 2019 года, не принимая во внимание контекст выборов и сделав поспешные выводы об их результатах.

Мы отмечаем, что эти выборы прошли в условиях захваченного государства, когда большинство соответствующих государственных учреждений продемонстрировали политическую преданность правящей партии, часто пренебрегая правовыми требованиями.

Все вышеуказанное является особенно тяжким в следующем контексте:

Отмывание около 22 миллиардов долларов посредством коррумпированной судебной системы и кража одного миллиарда долларов из банковской системы, которые привели к оседанию огромных сумм денег в частных карманах - денег, которые легко можно было использовать в избирательной кампании для обеспечения безнаказанности и охранения у власти причастных лиц;

Множество законодательных инициатив по легализации денег из мошеннического происхождения; освобождение от уголовного преследования причастных к краже лиц; институционализация международного механизма отмывания денег путем предоставления гражданства за деньги - все это говорит о совершенно других намерениях, чем создание демократического правового государства со свободной экономикой;

Изменение избирательной системы, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии, путем проведения выборов в один тур без минимального порога явки; сокращение продолжительности избирательной кампании до одного месяца, препятствие подлинному контролю со стороны общества; использование методов запутывания и несправедливого разграничения избирательных округов - все это было сделано в интересах правящей партии;

Пренебрежение со стороны государственных органов происхождения и законности огромных денежных сумм, выплачиваемых фондами партийных лидеров в предвыборных целях; игнорирование неправомерного использования административного ресурса, а также случаев фальсификации списков доноров политических партий и сторонников конкурентов на выборах, и не применение санкций за эти нарушения;

Выдача сертификатов о неподкупности скомпрометировавшим себя лицам, что полностью дискредитирует идею системы неподкупности на государственно службе;

Массовое преследование политических оппонентов, местных лидеров, гражданских активистов с использованием правоохранительных органов и подконтрольных СМИ; пресечение инициатив гражданского общества по возврату путем референдума к пропорциональной избирательной системе;

Введение в заблуждение как партнеров по развитию, так и избирателей в вопросе сохранения европейского пути развития и молчаливое согласие с антиевропейскими партиями, одна из которых возглавляется основным фигурантом Отчета Kroll;

Запуск ряда популистских проектов, ведущих к огромным расходам, непокрытым бюджетными средствами, что может повлечь банкротство государства - и все это только ради сохранения у власти.

В день выборов были выявлены многочисленные нарушения, в частности коррумпирование избирателей, массовый подвоз избирателей из Приднестровья и их принуждение голосовать за конкретного кандидата за плату; ограничение голосования в диаспоре по паспортам с истекшим сроком действия и запрет подачи жалоб по этому поводу; применение схемы "карусель"; подписание протоколов до закрытия избирательных участков; наличие умерших в списках избирателей.

Исходя из контекста выборов, недооценка нарушений и выявленного в день парламентских выборов мошенничества чрезвычайно опасна и может подорвать демократическое будущее Республики Молдова, превратив ее в полигон для опасных экспериментов, которые могут быть экспортированы и далее, влияя на демократию и региональную безопасность".

Ранее уже сообщалось, что в понедельник был обнародован Отчет Международной миссии наблюдателей под эгидой БДИПЧ/ОБСЕ, в которую вошли представители ОБСЕ, Европарламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как заявил глава миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ Матиас Эрси, "выборы предоставили избирателям широкий выбор политических альтернатив, кампания была конкурентной, и основные права были соблюдены, но сообщения о давлении на государственных служащих, подкуп голосов и злоупотребление государственными ресурсами должны быть направлены на повышение доверия общественности к выборам".

Позже, стало известно, что содержание Отчета наблюдателей спровоцировало возмущение в гражданском обществе, а во вторник ряд неправительственных организаций намерены выразить публичный протест в связи со скоропалительными выводами наблюдателей.

Об этом в эфире телеканала TV8 заявила исполнительный директор Transparency International Moldova Лилия Каращук, отметив, что пока еще определено, будет ли это сделано в форме Декларации или Ноты протеста.

По ее словам, посредством этого документа будет выражена глубокая озабоченность тем, как прошли выборы, положением в стране по части политической коррупции, узурпацией власти.

Каращук подчеркнула, что "с другой стороны, будет выражено недоумение тем, насколько поверхностно был проведен мониторинг этих выборов, особенно, в текущем контексте".

"Наблюдатели пренебрегли многочисленными жалобами со стороны населения. Кроме того, они не подождали пока гражданское общество, неправительственные организации, которые наблюдают за выборами в Молдове и лучше знают ситуацию на месте и которые этим занимались не в последний день перед выборами, а последние полгода", - заявила исполнительный директор Transparency International Moldova.