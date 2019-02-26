Россия объявила в розыск бывшего соратника Навального за фильм о Медведеве ...

Бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов объявлен российскими властями в розыск из-за уголовного дела, возбужденного после публикации фильма "Он вам не Димон" о премьер-министре Дмитрии Медведеве.

Как сообщает Би-би-си, карточка Рубанова есть в базе розыска МВД, однако там не указано, по какой именно статье его разыскивают. Как пояснил нынешний директор ФБК Иван Жданов, дело возбудили из-за того, что фонд так и не удалил из YouTube фильм "Он вам не Димон" о премьер-министре Дмитрии Медведеве.

Удалить фильм ФБК должен был по требованию суда. Неисполнение судебного решения в соответствии с российским законодательством действительно может повлечь уголовную ответственность. Так, уголовный кодекс за это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

По словам Жданова, Роман Рубанов не работает в Фонде уже несколько месяцев.

В свою очередь Алексей Навальный заявил, что Фонд не может удалить видеоролик, поскольку он опубликован на личном аккаунте оппозиционера, а не на аккаунте ФБК.

"Мы сто миллионов раз объясняли, что ФБК не может удалить ролик с моего ютюб-канала. Он мой личный. Я туда что хочу загружаю, что хочу удаляю. Удалять "Димона" (у него сейчас 28 миллионов просмотров) я не собираюсь", - написал он на своем сайте.

В октябре 2017 года судебные приставы уже задерживали Рубанова из-за отказа удалить с YouTube фрагменты этого фильма. Спустя некоторое время после задержания он сообщил, что его отпустили, в очередной раз потребовав удалить фрагменты фильма и пригрозив возбуждением уголовного дела по статье о неисполнении решения суда.

Люблинский суд Москвы потребовал удалить те фрагменты фильма "Он вам не Димон", в которых утверждается, что один из фондов, связанных с Медведевым, мог получить в подарок от миллиардера Алишера Усманова земельный участок и особняк на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей.

По иску Усманова суд признал эту информацию недостоверной и постановил выпустить опровержение. Решение вступило в силу 11 августа 2017 года.