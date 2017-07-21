Бывший советник министра и вице-председателя Демпартии осужден за педофилию ...

Советник вице-премьера, министра экономики Валерия Лазэра в 2010-2011 г.г. был осужден в Греции по обвинению в педофилии.

Осужденным за совращение малолетних является 55-летний Никос Георгиадис, который будучи в 2010-2011 г.г. советником вице-премьера и министра экономики Молдовы Валерия Лазэра, стал фигурантом следствия по делу о педофилии.

Тогда, Георгиадис входил в группу советников высокого уровня, направленных в Молдову Евросоюзом и оплачиваемых ЕС и Программой ООН.

За сексуальные преступления в отношении детей в Молдове, Георгиадис был приговорен к 28 месяцам тюрьмы и судебному штрафу в размере 20 тысяч евро.

Согласно греческим СМИ, которые цитируют государственного обвинителя, Никос Георгиадис нанял в Молдове самых дорогих адвокатов, чтобы его имя не упоминалось ни в одном расследовании, связанном с сетью педофилов.

На момент совершения сексуальных преступлений, правительственным чиновником, которого консультировал Георгиадис был Валерий Лазэр, тогдашний вице-председатель Демпартии.

В 2013 году, власти Молдовы сделали все для того, чтобы "замять" это расследование и вынесли окончательный приговор, освобождающий бывшего советника Лазэра за сексуальные преступления.