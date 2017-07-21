МЕНЮ
Twitter
﻿ 62
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:28  

Россия поставляет Украине запчасти для военной техники

21:59  

Движение Antimafie призвало оппозицию отказаться получать мандаты депутатов

21:03  

Украина отказалась от участия в Евровидении

17:10  

Юрий Мунтян считает, что новая оппозиция перепутала политику с обрядом кумовства

16:45  

Бывший советник министра и вице-председателя Демпартии осужден за педофилию

09:12  

Россия объявила в розыск бывшего соратника Навального за фильм о Медведеве
все новости

Бывший советник министра и вице-председателя Демпартии осужден за педофилию

Опубликовано : 27 февраль 2019 г. 16:45 | Просмотров: 1095 | Категория: Криминал

Советник вице-премьера, министра экономики Валерия Лазэра в 2010-2011 г.г. был осужден в Греции по обвинению в педофилии.

Осужденным за совращение малолетних является 55-летний Никос Георгиадис, который будучи в 2010-2011 г.г. советником вице-премьера и министра экономики Молдовы Валерия Лазэра, стал фигурантом следствия по делу о педофилии.

Тогда, Георгиадис входил в группу советников высокого уровня, направленных в Молдову Евросоюзом и оплачиваемых ЕС и Программой ООН.

За сексуальные преступления в отношении детей в Молдове, Георгиадис был приговорен к 28 месяцам тюрьмы и судебному штрафу в размере 20 тысяч евро.

Согласно греческим СМИ, которые цитируют государственного обвинителя, Никос Георгиадис нанял в Молдове самых дорогих адвокатов, чтобы его имя не упоминалось ни в одном расследовании, связанном с сетью педофилов.

На момент совершения сексуальных преступлений, правительственным чиновником, которого консультировал Георгиадис был Валерий Лазэр, тогдашний вице-председатель Демпартии.

В 2013 году, власти Молдовы сделали все для того, чтобы "замять" это расследование и вынесли окончательный приговор, освобождающий бывшего советника Лазэра за сексуальные преступления.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
КРИМИНАЛ
Бывший советник министра и вице-председателя Демпартии осужден за педофилию

Бывший советник министра и вице-председателя Демпартии осужден за педофилию ...

Просмотров: 1097
В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк ...

Просмотров: 47763
Плахотнюк и Платон обвинены в преступном выводе из России более 37 миллиардов рублей

Плахотнюк и Платон обвинены в преступном выводе из России более 37 миллиардов рублей ...

Просмотров: 2517
Ренато Усатый обвинил Додона в организации угроз расправы с членами его семьи

Ренато Усатый обвинил Додона в организации угроз расправы с членами его семьи ...

Просмотров: 3576
В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка ...

Просмотров: 106389
В Сороках обстрелян офис Партии коммунистов

В Сороках обстрелян офис Партии коммунистов ...

Просмотров: 1650
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 9803
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 33576
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 32787
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 11401
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

Просмотров: 106383
Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Просмотров: 58060
В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

Просмотров: 47756
Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Просмотров: 32129
Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности

Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности

Просмотров: 28997
АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

Просмотров: 26311
«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

Просмотров: 20618
Додон обеспечил провал Партии социалистов

Додон обеспечил провал Партии социалистов

Просмотров: 20479
ВЛАСТЬ
Движение Antimafie призвало оппозицию отказаться получать мандаты депутатов

Движение Antimafie призвало оппозицию отказаться получать мандаты депутатов

17:10  Юрий Мунтян считает, что новая оппозиция перепутала политику с обрядом кумовства
00:37  Transparency International возмущена поверхностными выводами Международной миссии наблюдателей за выборами
26.02.2019  В Евросоюзе рассматривают правительство Молдовы, как центр коррумпированных правящих элит
ЛЮДИ
Скончался один из лидеров Либеральной партии

Скончался один из лидеров Либеральной партии

13.02.2019  Марк Ткачук уличил власти в преднамеренном желании разрушить Центральный парк в Кишиневе
08.02.2019  Умер «лучший Остап» советского кино
14.01.2019  Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Бывший советник министра и вице-председателя Демпартии осужден за педофилию

Бывший советник министра и вице-председателя Демпартии осужден за педофилию

23.02.2019  В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк
21.02.2019  Ренато Усатый обвинил Додона в организации угроз расправы с членами его семьи



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Февраль 2019 (124)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker