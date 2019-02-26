Юрий Мунтян считает, что новая оппозиция перепутала политику с обрядом кумовства ...

Заявления лидеров оппозиционного блок ACUM об отказе от технических коалиций для демонтажа олигархического режима, свидетельствуют о том, что они перепутали политику с молдавской кумэтрией

Об этом в соцсетях написал бывший депутат Юрий Мунтян.

"КАК "АКУМ" ПРЕВРАЩАЕТСЯ В "АКУМэтрию"! Не знаю, как Вас, а меня последние несколько дней до слёз переполняет чувство сладостной гордости за соотечественников из "обновлённой политической элиты", демонстрирующих поистине чудеса верности обычаям предков", - написал он.

"В самом деле, так быстро, естественно и без никаких усилий, растворить лучшие образцы политики модерна в вечности Лучиана Благи (которая, по его бессмертным строкам, "рождена в селе") могли только мы, молдаване", - продолжил Мунтян.

"Любой, кто хоть как-то знаком с традициями восточных романцев, включая, прежде всего нас, молдаван, знает какую "космическую" роль играет в их жизни кумэтрия. Причём у нас, у молдаван, кумэтрия – не просто обычай, это – вся наша жизнь. Однако, не буду утомлять Вас общеизвестным. Перейду к злобе дня. Вы когда-нибудь слышали, чтобы на кумэтриях проводилось голосование приглашённых на предмет кого избрать "виновником торжества" и, стало быть, усадить "în capul mesei", то есть в президиум и, соответственно, наделить полномочиями по приёму подарков, они же подношения? Не слышали? Я тоже", - продолжил он.

"Так и в местной политике, после заявлений последних дней по поводу совместного технического голосования по демонтажу "режимных объектов" местного рахитичного олигархата. Судя по всему, вся эта братия, которая называет себя "оппозицией" спутала политику с кумэтрией. Так, как всю жизнь путала "coada vacii cu ștampila primăriei"", - заключил Мунтян.

Ранее, лидеры предвыборного блока ACUM объявили о том, что не намерены создавать технических коалиций для демонтажа олигархического режима. По словам представителей блока, они намерены уйти в "жесткую" оппозицию.