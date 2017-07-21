Украина отказалась от участия в Евровидении ...

Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

В заявлении отмечается, что победителем Национального отбора на Евровидение-2019 стала певица MARUV. Однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор.

"Альтернативным способом определения представителя от Украины на Евровидение-2019 правила признают его непосредственное назначение вещателем. То есть, Общественный вещатель мог бы выбрать любого исполнителя не из числа участников Национального отбора. Однако от такой альтернативы Общественный вещатель отказывается, ведь с уважением относится к выбору зрителей в Национальном отборе. Поэтому в ситуации неподписания договора об участии в Евровидении с победителем телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье место по результатам Национального отбора", - говорится в сообщении.

Кроме того, Национальная общественная телерадиокомпания Украины отмечает, что в ходе Национального отбора было обнаружено и привлекло внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: "связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на 5-м году военного конфликта все еще остаются очень тесными".

"Для части общества этот факт приемлем, в другой части вызывает возмущение и неприятие. В сложившейся ситуации, соблюдая закон об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации ходе национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019", - подчеркивается в сообщении.

Украина дважды становилась победителем "Евровидения": в 2004 году певица Руслана заняла первое место с песней "Wild Dances", а в 2016 году главным триумфатором конкурса стала певица Джамала с песней "1944", посвященной депортации крымских татар в 1944 году.

Также дважды представители Украины занимали второе место на конкурсе: в 2007 году "серебро" досталось Верке Сердючке, а в 2008-м - Ани Лорак.

64‑й конкурс песни "Евровидение" пройдет в израильском Тель-Авиве в мае.

Украина во второй раз отказывается от участия в международном конкурсе.

В частности, в 2015 году Украина отказалась от Евровидения из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса вследствие военной агрессии соседней России.