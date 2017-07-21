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Россия поставляет Украине запчасти для военной техники

Опубликовано : 27 февраль 2019 г. 22:28 | Просмотров: 187 | Категория: Мир

Запчасти для танков Вооруженных сил Украины поставляются из России, в схемах поставок официально вовлечены представители спецслужб.

Об этом в эфире украинского телеканала Zik заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский.

Как сообщает украинское издание LIGA, чиновник подтвердил, что часть запчастей для украинской армии закупается в Российской Федерации.

"Действительно подтверждаю, что часть (часть запчастей для военной техники, - Ред.) мы завозим оттуда, где она производится. Это очень сложная задача, в которой задействованы и наши спецслужбы, но не могу раскрывать детали. Скажу, что люди выполняют достаточно важную миссию, и она иногда даже ставит под угрозу их жизнь", - сказал замсекретаря СНБО Украины.

"Для нас главное, чтобы танки, которые отремонтированы, модернизированы, стреляли и выполняли боевую задачу", - добавил Гладковский.

Внимание к этой теме привлечено в Украине в связи с появившимся журналистским расследованием по разоблачению махинаций группы лиц с участием сына первого зам.секретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского. Журналисты заявляют, что фирмы-прокладки, связанные c Гладковским-младшим, несколько лет поставляли на предприятия Укроборонпрома контрабандные комплектующие из РФ по завышенным ценам.

Примечательно, что Украина, закупающая запчасти для военной техники в России, находится в состоянии войны с Россией, объявив ее на международном уровне страной-арессором.

 


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