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Госдепартамент США поздравил Молдову с прошедшими выборами

Опубликовано : 28 февраль 2019 г. 09:16 | Просмотров: 391 | Категория: Власть

Соединенные Штаты считают, что прошедшие 24 февраля выборы в Молдове "были конкурентными и в целом соблюдали основные права человека".

Заявление Госдепартамента США было распространено в Твиттере заместителем представителя Госдепартамента Робертом Палладино.

"США поздравляют народ Молдовы, Центральную избирательную комиссию и победителей на парламентских выборах 24 февраля. Мы приветствуем оценку Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о том, что парламентские выборы в Молдове были конкурентными и в целом соблюдали основные права человека", - говорится в Заявлении Госдепартамента США.

В то же время, США выразили озабоченность информацией о подкупе избирателей и использовании административного ресурса, призвав молдавские власти расследовать эти факты.

"Власти также должны серьезно подойти к поднятым ОБСЕ, Венецианской комиссией вопросам и рекомендациям других международных организаций по будущим выборам, включая те, что касаются уточнений Кодекса о выборах", - отмечает Госдепартамент США.

Вашингтон призвал молдавских лидеров ускорить процесс формирования нового правительства, уважающего волю молдавских избирателей и во благо народа Молдовы.

Ранее уже сообщалось, что в понедельник был обнародован Отчет Международной миссии наблюдателей под эгидой БДИПЧ/ОБСЕ, в которую вошли представители ОБСЕ, Европарламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как заявил глава миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ Матиас Эрси, "выборы предоставили избирателям широкий выбор политических альтернатив, кампания была конкурентной, и основные права были соблюдены, но сообщения о давлении на государственных служащих, подкуп голосов и злоупотребление государственными ресурсами должны быть направлены на повышение доверия общественности к выборам".

Позже, стало известно, что содержание Отчета наблюдателей спровоцировало возмущение в гражданском обществе, расценившем выводы наблюдателей, как "скоропалительные" и не учитывающие целый ряд серьезных нарушений норм демократии.


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