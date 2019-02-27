Суд подтвердил сфабрикованность уголовного дела в отношении мэра Бессарабки ...

27 февраля был аннулирован приговор жителю Бессарабки, который якобы изнасиловал свою дочь, и был за это осуждён судом первой инстанции на 24 года. Мужчина отпущен прямо из зала Апелляционной палаты Комрата, где проходили слушания.

В результате, полностью рассыпалось уголовное дело, возбужденное на мэра города Бессарабка Валентина Чимпоеша, который был обвинен именно в том, что он "не принял соответствующих мер", а впоследствии был помещен в тюрьму на месяц.

"Прямо из зала суда Апелляционной палаты был отпущен на свободу осуждённый на 24 года отец девочки, по делу которой в марте 2017 года на меня было сфабриковано уголовное дело. Эта история стоила мне месяца тюремного заключения, трёх недель домашнего ареста, слез моей матери, серьезного урона здоровью моего отца. Я уже не говорю о том, что довелось пережить моей жене и детям", - сообщил мэр Бессарабки Валентин Чимпоеш, подчеркнув, что "это сфабрикованное дело развалилось, как карточный домик".

Чимпоеш рассказал, как накануне в суде девочка, якобы изнасилованная отцом, поведала шокирующую правду того, как все обстояло на самом деле.

"Она рассказала, как ей предлагали деньги, дом, красивую жизнь, а затем запугивали и унижали в обмен на то, чтобы она оклеветала близкого человека. И все это для того, чтобы иметь возможность привязать к этой истории меня, как примара, который якобы «не принял своевременных мер», - написал мэр Бессарабки в соцсетях.

В этой связи Чимпоеш публично обратился "к "фабрикаторам" политических дел и их заказчикам". "Сколько вы ещё будете безнаказанно калечить судьбы людей, сколько ещё будете придумывать небылиц, чтобы оклеветать и растоптать тех, кто стоит у вас на пути? Вы ответите за все. Я вам это обещаю!" - заключил мэр Бессарабки.

Ранее уже сообщалось, что решение о задержании местного избранника было вынесено утром 17 марта 2017 года прокурором Л.Бакалым, известным своим непосредственным участием в целой серии заказных уголовных преследований.

Как и во всех предыдущих делах, Бакалым вынес свое решение об аресте на основе «резонного подозрения». Мэру Бессарабки вменили в вину игнорирование «нотификации» полиции о предполагаемых домогательствах отца несовершеннолетней дочери. По мнению прокурора, вместо полиции, примар должен был навести порядок в этой семье. На этом основании прокурор Бакалым и принял решение о предварительном заключении на 72 часа примара города Бессарабка.

В результате, Чимпоеш содержался в тюрьме по сфабрикованному обвинению, а затем еще 3 месяца под домашним арестом. До сих пор он находится под уголовным преследованием именно по этому делу.

"Дело Чимпоеша" вызвало серьезный резонанс не только в обществе, но и за пределами Молдовы.

Валентин Чимпоеш был избран мэром города Бессарабка 28 июня 2015 года. За него проголосовали 61,7% жителей города.