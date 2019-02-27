Додон выбрал Москву в качестве лекарства от переутомления ...

Занимающий должность президента Игорь Додон решил отдохнуть, посчитав, что переутомился после прошедших выборах, в которых он не участвовал.

Додон сообщил корреспонденту ТАСС, что в качестве места отдыха он выбрал Москву, куда отправится уже в ближайшие выходные.

"Хотя, как президент, я не участвовал в прошедших парламентских выборах, как и члены моей семьи, устал от прошедшей избирательной кампании. Хотим отдохнуть вместе в предстоящие выходные. Старший сын занимается музыкой, хочет побывать на концерте в Москве", - сказал Додон.

Последний раз Додон был в Москве 17-18 января, возвращаясь в Кишинев из Мюнхена. Тогда, направившись в Москву, Додон отправил своих советников отдельным рейсом в Кишинев. О целях своего визита в Москву 17 января Додон предпочел не рассказывать журналистам.