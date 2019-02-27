Партия Плахотнюка намерена обойтись без парламента ...

После того, как прошедшие 24 февраля были признаны международными наблюдателями, Евросоюзом и США "демократическими" и соответствующими "основным правам человека", Демпартия хочет наделить правительство правом принятия законов вместо парламента.

Соответствующий запрос был направлен в Конституционный суд вице-председателем ДПМ Сергеем Сырбу, известным своими эксцентричными изменениями законов.

В своем запросе Сырбу просит судей Конституционного суда разъяснить "в какой степени правительство при осуществлении своих полномочий законодательной власти может издавать нормативные акты, в том числе в области принятия обычных и органических законов, для обеспечения преемственности власти, обеспечения экономической и финансовой безопасности республики, а также национальной безопасности и обороноспособности страны".

Сырбу также ожидает от судей ответа по поводу того, должно ли действующее правительство после неспособности избрать новое правительство принять все меры для обеспечения преемственности власти, обеспечения экономической и финансовой безопасности, обеспечения национальной безопасности и обороноспособности страны в случае блокировки парламентской деятельности.

Известно, что Конституционный суд полностью подконтролен Демпартии, а последние назначения в его состав прошли накануне выборов, когда судьями стали скомпрометировавший себя бывший Генеральный прокурор Корнелий Гурин, а также депутаты ДПМ из ближайшего окружения олигарха Владимира Плахотнюка.

Ранее уже неоднократно сообщалось, что правящая ныне Демпартия олигарха Владимира Плахотнюка намерена предпринять целый ряд мер, с целью остаться у власти, несмотря на то, что по результатам выборов будет иметь чуть больше 30 мандатов из 101-го.