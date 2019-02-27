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Би-би-си показало сюжет о крупнейшем в мире винном погребе в Милештах

Опубликовано : 28 февраль 2019 г. 23:58 | Просмотров: 278 | Категория: Страна

(ВИДЕО) Хранилище вмещает два миллиона бутылок и разместилось в тоннелях протяженностью более 200 км в селе Милештий Мичь, близ Кишинева.

Подземные галереи на месте бывших разработок известняка стали самым большим винным погребом не только в Европе, но и во всем мире.

Как отмечается в сюжете Би-би-си, цены хранящихся здесь бутылок - от 10 до 1500 евро, а основным рынком экспорта молдавских вин остаются страны Восточной Европы, к которым в последние годы  присоединился и Китай.




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