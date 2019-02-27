Би-би-си показало сюжет о крупнейшем в мире винном погребе в Милештах
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(ВИДЕО) Хранилище вмещает два миллиона бутылок и разместилось в тоннелях протяженностью более 200 км в селе Милештий Мичь, близ Кишинева.
Подземные галереи на месте бывших разработок известняка стали самым большим винным погребом не только в Европе, но и во всем мире.
Как отмечается в сюжете Би-би-си, цены хранящихся здесь бутылок - от 10 до 1500 евро, а основным рынком экспорта молдавских вин остаются страны Восточной Европы, к которым в последние годы присоединился и Китай.
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