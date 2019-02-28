Россия присоединилась к положительным оценкам выборов в Молдове ...

МИД России считает, что итоги состоявшихся 24 февраля парламентских выборов создают условия для "конструктивных отношений" между Молдовой и Россией.

Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она сообщила, что по результатам выводов наблюдателей, "хотя определенные сбои и недочеты имели место, в целом избирательный процесс соответствовал общепринятым стандартам".

"Рассчитываем, что будущее правительство Молдавии будет представлять интересы всего населения страны", - отметила Захарова.

По поводу перспектив молдо-российских отношений Мария Захарова подчеркнула, что Россия исходит из того, "что будет превалировать конструктивная линия в отношениях с Российской Федерации", добавив, что "это обоюдовыгодно".

Ранее уже сообщалось, что в понедельник был обнародован Отчет Международной миссии наблюдателей под эгидой БДИПЧ/ОБСЕ, в которую вошли представители ОБСЕ, Европарламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как заявил глава миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ Матиас Эрси, "выборы предоставили избирателям широкий выбор политических альтернатив, кампания была конкурентной, и основные права были соблюдены, но сообщения о давлении на государственных служащих, подкуп голосов и злоупотребление государственными ресурсами должны быть направлены на повышение доверия общественности к выборам".

Позже, стало известно, что содержание Отчета наблюдателей спровоцировало возмущение в гражданском обществе, расценившем выводы наблюдателей, как "скоропалительные" и не учитывающие целый ряд серьезных нарушений норм демократии.