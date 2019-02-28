Украина увидела в Молдове свободные и прозрачные выборы ...

Киев приветствует "дружественный народ Молдовы со свободными и прозрачными выборами" и уважает демократический выбор молдавского народа.

Об этом на брифинге в четверг заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, комментируя прошедшие 24 февраля парламентские выборы в Молдове.

"Что касается парламентских выборов в Республике Молдова, которые состоялись 24 февраля. Мы приветствуем дружественный народ Молдовы со свободными и прозрачными выборами, уважаем демократический выбор молдавского народа", - сказала Зеленко.

Пресс-секретарь МИД Украины подтверждает готовность и в дальнейшем развивать традиционные дружественные и добрососедские отношения с Молдовой и продолжать общий прогресс на пути евроинтеграции.

Ранее уже сообщалось, что в понедельник был обнародован Отчет Международной миссии наблюдателей под эгидой БДИПЧ/ОБСЕ, в которую вошли представители ОБСЕ, Европарламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как заявил глава миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ Матиас Эрси, "выборы предоставили избирателям широкий выбор политических альтернатив, кампания была конкурентной, и основные права были соблюдены, но сообщения о давлении на государственных служащих, подкуп голосов и злоупотребление государственными ресурсами должны быть направлены на повышение доверия общественности к выборам".

Позже, стало известно, что содержание Отчета наблюдателей спровоцировало возмущение в гражданском обществе, расценившем выводы наблюдателей, как "скоропалительные" и не учитывающие целый ряд серьезных нарушений норм демократии.