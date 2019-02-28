Кавкалюк посчитал себя жертвой популярности ...

Мечтающий занять кресло главы МВД, заместитель начальника полиции Георгий Кавкалюк объявил, что его "популярность" стала поводом для "кибератаки" на его личный профиль в соцсетях.

Кавкалюк, имеющий сомнительную репутацию, не раз публично обвиненный в коррупции и нетрудовых доходах, исполнитель целого ряда политических заказов с использованием полиции, призвав население быть начеку, потому что кто-то клонировал его личный профиль.

В этой связи, озабоченный своим имиджем в соцсетях полицейский начальник даже смонтировал видеофайл с подробной инструкцией, как удалить фальшивый профиль.

«Я стал популярным в Facebook-е до такой степени, что некоторые решили клонировать мою страницу на этом сайте социальной сети. Надеюсь, что у того, кто это сделал, позитивные намерения, а именно – содействовать добрым делам, которые совершает молдавская полиция. Кроме того, до тех пор, пока мои коллеги из отдела по борьбе с киберпреступностью не разберутся с этим делом, я призываю вас остерегаться этого ложного профиля, не принимать предложения о дружбе, а если приняли, удалите таких людей из списка друзей и сообщите о подделке, следуя инструкциям в видеоролике, чтобы избежать дезинформации общества и виртуального пространства», – написал Кавкалюк.

Ранее уже сообщалось о том, что Георгий Кавкалюк является основным претендентом на должность министра внутренних дел, будучи одним из самых преданных чиновников руководству Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.