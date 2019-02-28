Додон продолжает путешествовать ...

Занимающий должность президента Игорь Додон запланировал свой очередной визит, на это раз в Баку, где пройдет VII Глобальный бакинский форум.

Форум пройдет с 14 по 16 марта, в нем примут участие представители более 70 стран. Согласно организаторам, "на форуме состоятся обсуждения, связанные с беспокоящими мир глобальными политическими и экономическими проблемами, различными аспектами современных международных отношений".

Об участии Додона в этом форуме тало известно из азербайджанских СМИ. Какова будет роль Додона в этом форме и в чем будет необходимость его в нем участия пока не сообщается. Сам Додон так же пока не сообщал о своем визите в Баку, куда он направится с супругой.

В феврале Игорь Додон слетал в Мюнхен, где, как он сообщал, "принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности". Примечательно, что Додон, полетевший туда с многочисленной свитой сотрудников своей администрации, даже не фигурировал в списке участников Конференции.

В ближайшие выходные Додон отправится с семьей в Москву. Объявляя о своем частном визите, он сообщил, что этот визит связан с тем, что он "утомился" в период предвыборной кампании, в которой ему было запрещено участвовать.