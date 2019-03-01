Скончался Нобелевский лауреат Жорес Алферов ...

Академик, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов умер ночь на субботу в Санкт-Петербурге в возрасте 88 лет.

Информацию о смерти академика подтвердила РИА Новости упруга Алферова.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 г. в Витебске (Белорусская ССР). Нобелевскую премию по физике он получил в 2000 г. за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. С 1991 по 2017 гг. был вице-президентом Российской академии наук.

Алферов — советский и российский физик, единственный из проживающих в России лауреатов Нобелевской премии по физике.

С 1995 года - депутат Государственной думы РФ. В декабре 1995 года Алфёров был избран в Госдуму второго созыва от движения "Наш дом - Россия"; в 1999, 2003, 2007, 2011, 2016 годах переизбирался депутатом Госдумы РФ по партийным спискам КПРФ, не являясь членом партии.