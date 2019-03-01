МЕНЮ
Twitter
﻿ 46
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:53  

Марк Ткачук не видит возможности создания ситуативной коалиции с участием блока ACUM и ПСРМ

10:05  

Скончался Нобелевский лауреат Жорес Алферов

01.03.2019  

Додон продолжает путешествовать

01.03.2019  

Кавкалюк посчитал себя жертвой популярности

01.03.2019  

Украина увидела в Молдове свободные и прозрачные выборы

01.03.2019  

Россия присоединилась к положительным оценкам выборов в Молдове
все новости

Скончался Нобелевский лауреат Жорес Алферов

Опубликовано : 02 март 2019 г. 10:05 | Просмотров: 227 | Категория: Мир

Академик, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов умер ночь на субботу в Санкт-Петербурге в возрасте 88 лет.

 

Информацию о смерти академика подтвердила РИА Новости упруга Алферова.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 г. в Витебске (Белорусская ССР). Нобелевскую премию по физике он получил в 2000 г. за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. С 1991 по 2017 гг. был вице-президентом Российской академии наук. 

Алферов — советский и российский физик, единственный из проживающих в России лауреатов Нобелевской премии по физике.

С 1995 года - депутат Государственной думы РФ. В декабре 1995 года Алфёров был избран в Госдуму второго созыва от движения "Наш дом - Россия"; в 1999, 2003, 2007, 2011, 2016 годах переизбирался депутатом Госдумы РФ по партийным спискам КПРФ, не являясь членом партии.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Скончался Нобелевский лауреат Жорес Алферов

Скончался Нобелевский лауреат Жорес Алферов ...

Просмотров: 227
Россия поставляет Украине запчасти для военной техники

Россия поставляет Украине запчасти для военной техники ...

Просмотров: 1331
Украина отказалась от участия в Евровидении

Украина отказалась от участия в Евровидении ...

Просмотров: 548
Россия объявила в розыск бывшего соратника Навального за фильм о Медведеве

Россия объявила в розыск бывшего соратника Навального за фильм о Медведеве ...

Просмотров: 1032
Украина отменила уголовное наказание за незаконное обогащение

Украина отменила уголовное наказание за незаконное обогащение ...

Просмотров: 810
В России считают безнравственным обращение «товарищ» в армии и полиции

В России считают безнравственным обращение «товарищ» в армии и полиции ...

Просмотров: 3751
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 9884
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 33692
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 32879
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 11481
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

Просмотров: 109118
Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Просмотров: 58143
В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

Просмотров: 51853
Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Просмотров: 32172
Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности

Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности

Просмотров: 29356
АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

Просмотров: 26356
Додон обеспечил провал Партии социалистов

Додон обеспечил провал Партии социалистов

Просмотров: 21295
«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

Просмотров: 20680
ВЛАСТЬ
Марк Ткачук не видит возможности создания ситуативной коалиции с участием блока ACUM и ПСРМ

Марк Ткачук не видит возможности создания ситуативной коалиции с участием блока ACUM и ПСРМ

01.03.2019  Додон продолжает путешествовать
01.03.2019  Кавкалюк посчитал себя жертвой популярности
01.03.2019  Украина увидела в Молдове свободные и прозрачные выборы
ЛЮДИ
Скончался один из лидеров Либеральной партии

Скончался один из лидеров Либеральной партии

13.02.2019  Марк Ткачук уличил власти в преднамеренном желании разрушить Центральный парк в Кишиневе
08.02.2019  Умер «лучший Остап» советского кино
14.01.2019  Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Бывший советник министра и вице-председателя Демпартии осужден за педофилию

Бывший советник министра и вице-председателя Демпартии осужден за педофилию

23.02.2019  В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк
21.02.2019  Ренато Усатый обвинил Додона в организации угроз расправы с членами его семьи



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2019 (6)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker