Марк Ткачук не видит возможности создания ситуативной коалиции с участием блока ACUM и ПСРМ ...

(ВИДЕО) Историк, бывший депутат и советник президента Марк Ткачук считает бессмысленным "троллинг" оппозиционного блока ACUM с целью склонения его к коалиции с социалистами в связи с тем, что члены этого блока "не свободны" в принятии решений.

Об этом Ткачук заявил в эфире телеканала RTR Moldova, комментируя призывы к созданию ситуаативной коалиции в будущем парламенте.

Марк Ткачук считает, что такая коалиция возможна лишь теоретически и сравнил ситуацию с аналогичной, имевшей место в 2013 году, когда Партия коммунистов уже достигла компромисса с ЛДПМ, но в результате вмешательства зарубежных партнеров ЛДПМ, партию Филата обязали вернуться союз с Демпартией Плахотнюка.

"Я не хочу наводить тень на плетень и впадать в какую-то конспирологическую логику", - заявил Ткачук, подчеркнув, что "сейчас такая же ситуация".

В этой связи он напомнил о появившемся Заявлении со стороны Госдепартамента США с поздравлениями и признанием выборов в Молдове. "Мы видели Заявление Госдепартамента США, и я это говорю безо всякой американофобии, в котором поздравили власть и победителей. Поэтому, все понятно. Какая еще ситуативная коалиция?", - отметил Ткачук, добавив, что не видит возможным объявление досрочных парламентских выборов.

По мнению Ткачука, абсолютно не важно, какой будет будущая коалиция: "с социалистами; с социалистами и частью ACUM, без Майи Санду и Андрея Нэстасе - это не важно!".

"Важно, что у всех этих партий нет моральной и нравственной репутации, поскольку они состоят, как правило, из перебежчиков, изменников, предателей, людей легко шантажируемых. Во-вторых, у них нет никакого плана действий, он не обсуждался на выборах", - заявил Марк Ткачук.

Ранее в обществе были озвучены призывы к Блоку ACUM и Партии социалистов объединить усилия в парламенте с целью свержения власти Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка и проведения досрочных парламентских выборов по старой пропорциональной избирательной системе.