Додон призвал к созданию коалиции с партией Плахотнюка ...

Занимающий должность президента Игорь Додон призвал контролируемую им Партию социалистов, а также Блок ACUM сформировать коалицию "на основе национальных интересов" с Демпартией олигарха Владимира Плахотнюка.

Об этом Додон, ранее неоднократно опровергавший обвинения в его тайном сотрудничестве с Демпартией Плахотнюка, объявил в интервью Radio Europa Liberă ("Свободная Европа").

Додон считает, что прошедшие по результатам выборов партии должны оставить в стороне предвыборную риторику и сформировать коалицию на основе национальных интересов.

В то же время, он признал, что это "трудный" сценарий.

"По моему мнению, преждевременно говорить о том, какой сценарий наиболее жизнеспособен. Для того чтобы план приняли все политформирования, необходимо создать на уровне как минимум трех самых крупных партий коалицию – во имя национального интереса. Я не вижу коалиции с партией "Шор", но если остальные три крупные силы – социалисты, демократы и ACUM – договорятся и создадут коалицию в составе 90 депутатов, думаю, это можно будет рассматривать как национальный консенсус".

Додон сделал свое заявление на фоне появившихся в обществе призывов к Блоку ACUM и Партии социалистов объединить усилия в парламенте с целью свержения власти Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка и проведения досрочных парламентских выборов по старой пропорциональной избирательной системе.