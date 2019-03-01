В Молдове утверждены окончательные итоги выборов ...

Итоги выборов были озвучены на состоявшемся 3 марта заседании Центризбиркома.

После подсчета 100% голосов, Центральная избирательная комиссия постановила, что в результате голосования по национальному округу Партия социалистов набрала 31,15% голосов, Блок ACUM — 26,84%, Демпартия — 23,62%, а партия "Шор" — 8,32% голосов. Остальные партии не прошли избирательный порог в 6%.

В парламент также прошли 3 считающихся "независимыми" депутата.

Таким образом, в будущем парламенте мандаты распределятся следующим образом:

Партия социалистов — 35 мандатов

Демократическая партия — 30 мандатов

Блок ACUM — 26 мандатов

Партия "Шор" — 7 мандатов

"Независимые" кандидаты — 3 мандата.

Итоговые результаты выборов будут направлены для окончательного их утверждения в Конституционный суд, который выскажется не позднее 9 марта.

Ранее уже сообщалось, что в понедельник был обнародован Отчет Международной миссии наблюдателей под эгидой БДИПЧ/ОБСЕ, в которую вошли представители ОБСЕ, Европарламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как заявил глава миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ Матиас Эрси, "выборы предоставили избирателям широкий выбор политических альтернатив, кампания была конкурентной, и основные права были соблюдены, но сообщения о давлении на государственных служащих, подкуп голосов и злоупотребление государственными ресурсами должны быть направлены на повышение доверия общественности к выборам".

Позже, стало известно, что содержание Отчета наблюдателей спровоцировало возмущение в гражданском обществе, расценившем выводы наблюдателей, как "скоропалительные" и не учитывающие целый ряд серьезных нарушений норм демократии.

Несмотря на это, выборы были также признаны "демократическими" и "с соблюдением основных прав человека" Евросоюзом, Румынией, США, Россией и Украиной.

24 февраля в Молдове впервые прошли выборы по избирательной системе Додона-Плахотнюка, согласно которой 50 депутатов были избраны по партийным спискам, а еще 51 - по одномандатным округам.

Впервые в истории Молдовы в день выборов была разрешена агитация, которая велась даже на избирательных участках.

Также впервые был разрешен подвоз избирателей, чем воспользовались предположительно Демпартия и Партия социалистов, активно подвозивших жителей Приднестровья, имеющих гражданство Молдовы.

Новая избирательная система была введена 20 июля 2018 года голосами 74 депутатов из контролируемого олигархом Плахотнюком большинства и фракции Партии социалистов. Сама инициатива принадлежала Игорю Додону, несмотря на его более ранние заявления о том, что он выступал за сохранение прежней пропорциональной системы выборов.

Против предложенных Додоном и Плахотнюком изменений избирательной системы выступили Венецианская комиссия Совета Европы, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Совет Евросоюза и Европейская комиссия.