Во Львове с третьей попытки развалили Монумент славы Советской армии ...

(ВИДЕО) 30-метровая стела Монумента боевой славы Советских Вооруженных Сил в украинском городе Львов была демонтирована с третьей попытки.

Как сообщает издание Zaxid.net, с первого раза свалить стелу не удалось, потому что она оказалась слишком прочной. Вторая попытка также оказалась неудачной для исполнителей работ. Однако в ночь на воскресенье, 3 марта, 30-метровую стелу все-таки свалили. Теперь подрядчики будут разбивать ее бетонную конструкцию.

Еще в феврале 2018 года власти города объяснили намерение снести памятник заключением экспертов об "аварийном состоянии монумента".

Часть разрушенного памятника отправят в львовский музей "Территория террора".

Мемориал "Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил" был открыт в 1970 году. Ансамбль мемориала, кроме 30-метровой стелы, состоял из бетонной композиции с фигурами воинов и аллегорических фигур советского воина и "Родины-матери".