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Россия посчитала слова советника Трампа оскорблением для всей Латинской Америки

Опубликовано : 04 март 2019 г. 11:58 | Просмотров: 1740 | Категория: Мир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон "оскорбил всю Латинскую Америку" словами о том, что Вашингтон не боится следовать доктрине Монро в венесуэльском вопросе.

"После того, как в 1945 году была создана ООН, международное право регулируется уставом этой универсальной и самой легитимной организации. И теория и практика "задних дворов" оскорбительна, по большому счету. Поэтому я исхожу из того, что реагировать на это аррогантное заявление Болтона будут латиноамериканские страны", - сказал он на пресс-конференции в Дохе, цитируемый агентством "Интерфакс".

Ранее Болтон заявил, что нынешняя администрация США не боится говорить о доктрине Монро применительно к ситуации в Венесуэле. Он также отметил, что президенты США, начиная с Рональда Рейгана, стремились к установлению демократии во всем Западном полушарии.

Доктрина Монро - декларация принципов внешней политики США ("Америка для американцев"), провозглашённая 2 декабря 1823 года в ежегодном послании президента США Джеймса Монро к Конгрессу США. Доктрина предполагает господствующую роль США в Западном полушарии.


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