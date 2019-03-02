Россия посчитала слова советника Трампа оскорблением для всей Латинской Америки ...

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон "оскорбил всю Латинскую Америку" словами о том, что Вашингтон не боится следовать доктрине Монро в венесуэльском вопросе.

"После того, как в 1945 году была создана ООН, международное право регулируется уставом этой универсальной и самой легитимной организации. И теория и практика "задних дворов" оскорбительна, по большому счету. Поэтому я исхожу из того, что реагировать на это аррогантное заявление Болтона будут латиноамериканские страны", - сказал он на пресс-конференции в Дохе, цитируемый агентством "Интерфакс".

Ранее Болтон заявил, что нынешняя администрация США не боится говорить о доктрине Монро применительно к ситуации в Венесуэле. Он также отметил, что президенты США, начиная с Рональда Рейгана, стремились к установлению демократии во всем Западном полушарии.

Доктрина Монро - декларация принципов внешней политики США ("Америка для американцев"), провозглашённая 2 декабря 1823 года в ежегодном послании президента США Джеймса Монро к Конгрессу США. Доктрина предполагает господствующую роль США в Западном полушарии.