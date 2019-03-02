Бывший учитель химии организовал лабораторию по производству наркотиков ...

Как сообщила пресс-служба Иркутского областного управления ФСБ, лаборатория была обустроена на чердаке дачного дома.

При обыске были изъяты около 20 килограммов готовых наркотиков и компоненты для производства еще 40 килограммов.

Всё оборудование разместилось на площади 30 квадратных метров. Производство и распространение крупных партий наркотиков оставались незамеченной около года, вплоть до задержания злоумышленников/

Суд приговорил бывшего учителя-химика к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Осужденный имеет высшее профессиональное образование по специальности "учитель химии", проходил курсы повышения квалификации и некоторое время работал учителем химии в общеобразовательной школе.