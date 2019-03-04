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Россия вышла из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности

Опубликовано : 04 март 2019 г. 18:09 | Просмотров: 408 | Категория: Мир

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Подписанный указ сразу же вступил в силу.

Как говорится в пресс-релизе Кремля, решение принято, "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года".

Выполнение соглашения приостанавливается до устранения Соединенными Штатами допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия.

О планах приостановить участие в ДРСМД президент России объявил 2 февраля, на следующий день после того, как аналогичное решение приняли США.

1 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в одностороннем порядке приостанавливает все обязательства, принятые при подписании Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1987 году, и начинает процедуру выхода из него.

После этого заявления Трампа, Путин распорядился больше не инициировать переговоры с США по разоружению.

До этого, Россия и США обменялись взаимными обвинениями о несоблюдении Договора.

Власти США утверждают, что Россия тайно разработала на базе ракеты 9М728 для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" новую крылатую ракету (9М729), дальность которой в нарушение Договора существенно превышает 500 километров.

В свою очередь, Россия настаивает на том, что США фактически испытывают свои ракеты-нарушители ДРСМД, когда запускают мишени при тестировании систем ПРО. Кроме того, в Москве убеждены, что пусковые установки Mk 41 противоракет SM-3 системы ПРО Aegis Ashore в Польше и Румынии пригодны для пусков крылатых ракет Tomahawk.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан США и СССР в 1987 году президентами Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. Он запрещал все комплексы ядерных и неядерных ракет наземного базирования со средним (1000-5500 км) и меньшим (500-1000 км) радиусом действия.


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