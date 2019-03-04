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Временный лидер Венесуэлы вернулся в страну

Опубликовано : 04 март 2019 г. 22:09 | Просмотров: 293 | Категория: Мир

Несмотря на угрозу ареста, самопровозглашенный временный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо вернулся в столицу страны Каракас, где в аэропорту его ожидали тысячи сторонников.

Ему грозит арест после нарушения запрета на выезд из страны и лоббирования международной помощи Венесуэле.

Как сообщает The Washington post, Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу в понедельник после 10-дневного перерыва, "добавив свежую энергию в поддерживаемую США кампанию по вытеснению авторитарного президента Николаса Мадуро".

Встречающие его многочисленные сторонники восторженно скандировали "Guaidó! Yes, we can!”.

"Мы здесь, Венесуэла", - заявил 35-летний лидер оппозиции. "Мы сильные. Мы движемся вперед!".

По данным The Washington post, дипломаты из Соединенных Штатов, Европы и Латинской Америки собрались в аэропорту в понедельник, чтобы убедиться, что Гуайдо не пострадает. "Официальные лица, в том числе министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и вице-президент Майк Пенс, публично предупредили Мадуро по поводу возможного задержания лидера оппозиции", - отмечает издание.

Ранее уже сообщалось, что 23 января десятки тысяч венесуэльцев вышли на массовые протесты против Николаса Мадуро, поставив под сомнение его победу на прошедших в 2018 году выборах президента. В этот день председатель Национальной ассамблеи Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США стали первой страной, признавшей легитимность Хуана Гуайдо, отказавшегося признавать законность президентских выборов. После этого, легитимность Гуайдо была признана еще более 50 странами.

Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота при поддержке Вашингтона и разорвал дипотношения с Соединенными Штатами. Поддержку Николасу Мадуро выразили Россия, Китай, Италия, Боливия, Мексика, Куба и Турция.


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