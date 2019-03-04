Гуайдо поблагодарил зарубежных послов, встречавших его в аэропорту Каракаса ...

Временный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо выразил благодарность послам американских и европейских стран за их присутствие в аэропорту в момент возвращения Гуайдо в Венесуэлу.

"Мы благодарим послов Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Перу, Эквадора, США, Германии, Испании, Франции, Нидерландов, Португалии и Румынии, которые сопровождали наше прибытие в Венесуэлу в демонстрации твердой приверженности мира нашей демократии", - напиал Гуайдо в воем Твиттере после прилета.

В понедельник, несмотря на угрозу ареста, Гуайдо вернулся в Венесуэлу, где в аэропорту его встречали тысячи сторонников.

По данным The Washington post, дипломаты из Соединенных Штатов, Европы и Латинской Америки собрались в аэропорту, чтобы убедиться, что Гуайдо не пострадает.

Власти Венесуэлы объявили ранее, что ему грозит арест после нарушения запрета на выезд из страны и лоббирования международной помощи Венесуэле.

Ранее уже сообщалось, что 23 января десятки тысяч венесуэльцев вышли на массовые протесты против Николаса Мадуро, поставив под сомнение его победу на прошедших в 2018 году выборах президента. В этот день председатель Национальной ассамблеи Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США стали первой страной, признавшей легитимность Хуана Гуайдо, отказавшегося признавать законность президентских выборов. После этого, легитимность Гуайдо была признана еще более 50 странами.

Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота при поддержке Вашингтона и разорвал дипотношения с Соединенными Штатами. Поддержку Николасу Мадуро выразили Россия, Китай, Италия, Боливия, Мексика, Куба и Турция.