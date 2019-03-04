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В Бельгии развалилось молдавское дело "о российской шпионке" Козловской

Опубликовано : 05 март 2019 г. 01:30 | Просмотров: 237 | Категория: Власть

Бельгия выдала право на постоянное проживание главе польского Фонда "Открытый диалог" Людмиле Козловской, в отношении которой молдавские власти выдвинули сфабрикованные обвинения в шпионаже в пользу России.

"Я получила право на постоянное проживание в Бельгии. После двухлетней непрекращающейся вереницы нападок и тонн лжи объединенной польско-казахско-молдавско-российской пропаганды, можно чуть уверенней посмотреть вперед.

Борьба продолжается и я бесконечно благодарна всем-всем, кто был и остается с нами в эти важные дни!!!", - написала Людмила Козловска в соцсетях.

Тем самым, страна в которой находится столица Евросоюза, фактически отвергла все выдвинутые в отношении правозащитницы обвинения.

В Молдове, власти развязали травлю в отношении Козловской, несмотря на то, что на даже никогда не была на территории страны. Правящая Демпартия олигарха Владимира Плахотнюка даже создала парламентскую следственную комиссию, официально утвердившую в парламенте абсолютно бредовые обвинения "в подрывной деятельности в отношении Молдовы" и "шпионской деятельности".

В выводах комиссии упомянуты лидеры оппозиционных партий Майя Санду и Андрей Нэстасе, а также целый ряд общественных деятелей и журналистов, открыто критикующих правящую Демпартию олигарха Владимира Плахотнюка.

Позже, на основании выводов этой комиссии прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Козловской, рассматривая ее в качестве подозреваемой в таких преступлениях, как отмывание денег организованной преступной группой, шпионаж, и незаконное финансирование политических партий или избирательных кампаний.

Выписав повестку, молдавские прокуроры пригрозили Людмиле Козловской возможностью насильного привода в молдавскую прокуратуру. Оформляя повестку, молдавские прокуроры избрали советскую форму обращения к подозреваемым - "гражданка".

Комментируя новость в молдавских СМИ о возможном возбуждении уголовного дела, Козловска написала в соцсетях, что «режим Плахотнюка, похоже, решил себе ни в чем не отказывать и дал распоряжение не только парламенту, но и теперь прокуратуре возбудить уголовное дело». «Ожидать справедливости в Молдове, учитывая какие у вас проходят политические процессы, о которых мы подробно описывали в наших отчетах, не приходится. Самый показательный из последних - аннулирование решением суда результатов выборов в г. Кишиневе», - добавила она.

Примечательно, что и лидеры молдавской оппозиции - Майя Санду и Андрей Нэстасе, обвиненные молдавскими властями "в пособничестве" с Козловской, стлкнувшись с давлением со стороны властей поспешили "откреститься" от каких-либо связях с Людмилой Козловской.


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